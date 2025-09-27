24
لبنان
بشأن "الدولار".. هذه سياسة مصرف لبنان
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
27-09-2025
|
16:00
A-
A+
وسط الحديث عن وجود خطة لإعادة هيكلة الديون، برز حديث متجدد عن وضع سعر الدولار في
لبنان
بعد ثبات دام لأكثر من عامين.
وللتذكير، فإنه خلال شهر أيلول 2019، بدأ سعر الدولار في لبنان يتقلّب، فكسر عتبة الـ1500 ليرة ليرتفع تدريجياً. وعليه، فإنه بعد 6 أعوام على ذلك، يُطرح السؤال.. ما هو وضع المصرف المركزي اليوم بشأن الدولار؟
تقولُ مصادر مصرفيّة لـ
"
لبنان24
"
إنّ
مصرف لبنان
لا ينوي حالياً تغيير سياساته المعتمدة على صعيد الحفاظ على سعر الدولار في السوق القائم على 89500 ليرة، مشيرة إلى أنَّ "الإستقرار القائم حالياً هو أمرٌ مطلوب من
البنك المركزي
ولا إمكانية للمساس به بتاتاً".
واعتبرت المصادر أن "ثبات الدولار عند سعر 89500
ليرة لبنانية
بالإضافة إلى استخدام مصرف لبنان لأدواته في السوق لشراء الدولارات، كلها عوامل ساعدت الأخير على مراكمة الاحتياطات من العملة الصعبة"، وأضافت: "إن البنك المركزيّ يعمل حالياً وفق سياسة الإستقرار وأي أمر يؤدي إلى خضة في السوق، يسعى مصرف لبنان للجمه فوراً، والأمور مضبوطة".
المصدر:
خاص "لبنان 24"
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
