بشأن "الدولار".. هذه سياسة مصرف لبنان

وسط الحديث عن وجود خطة لإعادة هيكلة الديون، برز حديث متجدد عن وضع سعر الدولار في بعد ثبات دام لأكثر من عامين.

وللتذكير، فإنه خلال شهر أيلول 2019، بدأ سعر الدولار في لبنان يتقلّب، فكسر عتبة الـ1500 ليرة ليرتفع تدريجياً. وعليه، فإنه بعد 6 أعوام على ذلك، يُطرح السؤال.. ما هو وضع المصرف المركزي اليوم بشأن الدولار؟



تقولُ مصادر مصرفيّة لـ" " إنّ لا ينوي حالياً تغيير سياساته المعتمدة على صعيد الحفاظ على سعر الدولار في السوق القائم على 89500 ليرة، مشيرة إلى أنَّ "الإستقرار القائم حالياً هو أمرٌ مطلوب من ولا إمكانية للمساس به بتاتاً".