لبنان

في الجنوب.. الجيش الإسرائيلي يقصفُ بلدة بـ"المدفعية"

Lebanon 24
27-09-2025 | 16:45
أقدم العدو الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، على استهداف بلدة راميا في جنوب لبنان بقذائف مدفعية.
وذكرت المعلومات الميدانية أنّ العدو قصف البلدة بواسطة 3 قذائف مدفعية.
 
 
 
