لبنان
الراعي في قداس شبيبة الأخويات: اليوم لبنان ينتظر من شبابه أن يقولوا لا للفساد
Lebanon 24
27-09-2025
|
15:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
ترأس البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي قداس
شبيبة
الأخويات في باحة المقر البطريركي الصيفي في الديمان، وعاونه المطرانان إلياس نصار والياس سليمان ولفيف من الكهنة، في حضور الوزيرة السابقة لميا يمين ممثلة رئيس "
تيار
المردة" سليمان فرنجية، رئيس مصلحة طلاب "
القوات اللبنانية
" عبدو عماد ممثلاً
رئيس حزب
القوات
اللبنانية
سمير جعجع، المهندس طوني
ماروني
ممثلاً رئيس "
التيار الوطني الحر
" النائب
جبران باسيل
، وحشد من الرهبان والراهبات ومئات الشباب والشابات الذين توافدوا من مختلف المناطق اللبنانية بالمئات للمشاركة في قداس رابطة الاختيار شبيبة العذراء في
لبنان
تحت عنوان "عالأصول".
Advertisement
العظة
وبعد تلاوة الإنجيل المقدس ألقى البطريرك عظة بعنوان: "حدق يسوع إلى الشاب، فأحبه" وجاء فيها: "الوطن يبنى حين يدرك الشباب أن لهم دورًا وطنيا ورسالة. أنتم لستم فقط شبابًا يبحثون عن مستقبل شخصي، أنتم أصحاب قرار وطني، أنتم مسؤولون عن وجه لبنان الآتي. يسوع أحب الشباب، والكنيسة تحب الشباب ولبنان بحاجة إلى شبابه. أنتم لستم الهامش بل أنتم القلب أنتم لستم المتفرجين بل أنتم صانعو التاريخ".
أضاف: "اليوم لبنان ينتظر من شبابه أن يقولوا: لا للفساد، نعم للنزاهة. لا للاستسلام، نعم للإبداع، لا للأنانية، نعم للمشاركة تذكروا من دونكم لا مستقبل للبنان. وإذا كان الكبار قد تعبوا أو فشلوا، فأنتم القادرون أن تبدأوا من جديد. فيكم تكمن الطاقة التي تحدد الدولة والمجتمع. فكونوا صوتا للحق، نورا للعدالة، وملحا للأرض".
وختم: "فلنصل، أيها الإخوة والأخوات، من أجل كل شاب وصبية في لبنان، لكي يكتشفوا دعوتهم، ويتجرأوا على اتباع المسيح. نصلي من أجل شبابنا الذين يواجهون البطالة والصعوبات ،لكي يثبتوا في الرجاء ويظلوا أقوياء نصلي لكي يبقى شبابنا في أرضهم، ويجدوا هنا فرصا للعمل. والمستقبل الكريم. نصلي من أجل أن يرافق الله كل شاب وفتاة، ليختاروا الطريق الصحيح،
في الجامعة
، في المهنة في العائلة، وفي المجتمع. فنرفع معهم المجد والتسبيح للآب والابن والروح القدس، الآن وإلى الأبد. آمين".
