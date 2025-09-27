بعد 50 عاماً على غيابه.. تكريمٌ حافل لفريد الأطرش في بعقلين

أقامت لجنة تكريم روّاد الشرق احتفالاً في مناسبة مرور خمسين عامًا على غياب الموسيقار فريد الأطرش، برعاية وبالتعاون مع بلدية بعقلين، وبالإشتراك مع المكتبة الوطنية في بعقلين.

Advertisement



كذلك، تخلّل التكريم تحيّة إلى الفنان المطرب وإلى مؤسس متحف ومكتبة الموسيقى العربية الدكتور وليد خويص، في حضور شخصيات فنية وإعلامية ثقافية عدة.





وقدّم الإحتفال الممثل جهاد الأطرش والإعلامية نوال الأشقر، ومن ثمّ جرى عرض فيلم وثائقي عن أعمال الدكتور خويص، لتتوالى الكلمات لكل من رئيس اللجنة المنظمة إنطوان عطوي، ومدير المكتبة الوطنية غازي صعب، ورئيس بلدية بعقلين كامل الغصيني والدكتورة رينيه بولس الحاج، اما كلمة وزارة الثقافة فألقاها للعلاقات الثقافية الدكتور .





وتبع ذلك تقديم نبذة عن حياة المطرب الراحل فريد الأطرش ومسيرته الفنّية وأهميّة فنّه الراقي، فاغانٍ للفنّان نهاد طربيه، وكذلك كورال صدى الجبل بقيادة المايسترو راميا ، وقدّم الموسيقار د. جمال تحيّة موسيقية مبدعة للفنان الراحل.





وإثر ذلك، توافدت على المسرح فرقة شوف الموسيقية بقيادة الدكتور ريدان بو ، الفنان جميل صعب، الفنان عماد ، والفنان نادر سعيد، والمطربة وعازفة العود نسرين حميدان عزفا وغناء للسيدة الراحلة أسمهان، كما وعرض تسجيل صوتي للفنان الراحل فريد الأطرش.