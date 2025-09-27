Advertisement

لبنان

بعد 50 عاماً على غيابه.. تكريمٌ حافل لفريد الأطرش في بعقلين

Lebanon 24
27-09-2025 | 16:51
أقامت لجنة تكريم روّاد الشرق احتفالاً في مناسبة مرور خمسين عامًا على غياب الموسيقار فريد الأطرش، برعاية وزارة الثقافة وبالتعاون مع بلدية بعقلين، وبالإشتراك مع المكتبة الوطنية في بعقلين.
كذلك، تخلّل التكريم تحيّة إلى الفنان المطرب نهاد طربيه وإلى مؤسس متحف ومكتبة الموسيقى العربية الدكتور وليد خويص، في حضور شخصيات فنية وإعلامية ثقافية عدة.


وقدّم الإحتفال الممثل جهاد الأطرش والإعلامية نوال الأشقر، ومن ثمّ جرى عرض فيلم وثائقي عن أعمال الدكتور خويص، لتتوالى الكلمات لكل من رئيس اللجنة المنظمة إنطوان عطوي، ومدير المكتبة الوطنية غازي صعب، ورئيس بلدية بعقلين كامل الغصيني والدكتورة رينيه بولس الحاج، اما كلمة وزارة الثقافة فألقاها المدير العام للعلاقات الثقافية الدكتور علي الصمد.


وتبع ذلك تقديم نبذة عن حياة المطرب الراحل فريد الأطرش ومسيرته الفنّية وأهميّة فنّه الراقي، فاغانٍ للفنّان نهاد طربيه، وكذلك كورال صدى الجبل بقيادة المايسترو راميا الخوري، وقدّم الموسيقار د. جمال أبو الحسن تحيّة موسيقية مبدعة للفنان الراحل.


وإثر ذلك، توافدت على المسرح فرقة شوف لبنان الموسيقية بقيادة الدكتور ريدان بو حمدان، الفنان جميل صعب، الفنان عماد الرفاعي، والفنان نادر سعيد، والمطربة وعازفة العود نسرين حميدان عزفا وغناء للسيدة الراحلة أسمهان، كما وعرض تسجيل صوتي للفنان الراحل فريد الأطرش.


وقد ترافق حدث التكريم مع معرض فنّي تشكيلي شارك فيه أكثر من 40 فناناً تشكيلياً تحت إشراف أمينة سر اللجنة ومديرة المعرض د. إكرام الأشقر، وكانت كل اللوحات تعرض بورتريه عن فريد الأطرش ومنها ما عبّرت عن شخصيته وفنه.
 
 
 
