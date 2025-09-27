24
o
بيروت
22
o
طرابلس
23
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
26
o
جونية
15
o
النبطية
14
o
زحلة
17
o
بعلبك
9
o
بشري
18
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بعد 50 عاماً على غيابه.. تكريمٌ حافل لفريد الأطرش في بعقلين
Lebanon 24
27-09-2025
|
16:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
أقامت لجنة تكريم روّاد الشرق احتفالاً في مناسبة مرور خمسين عامًا على غياب الموسيقار فريد الأطرش، برعاية
وزارة الثقافة
وبالتعاون مع بلدية بعقلين، وبالإشتراك مع المكتبة الوطنية في بعقلين.
Advertisement
كذلك، تخلّل التكريم تحيّة إلى الفنان المطرب
نهاد
طربيه
وإلى مؤسس متحف ومكتبة الموسيقى العربية الدكتور وليد خويص، في حضور شخصيات فنية وإعلامية ثقافية عدة.
وقدّم الإحتفال الممثل جهاد الأطرش والإعلامية نوال الأشقر، ومن ثمّ جرى عرض فيلم وثائقي عن أعمال الدكتور خويص، لتتوالى الكلمات لكل من رئيس اللجنة المنظمة إنطوان عطوي، ومدير المكتبة الوطنية غازي صعب، ورئيس بلدية بعقلين كامل الغصيني والدكتورة رينيه بولس الحاج، اما كلمة وزارة الثقافة فألقاها
المدير العام
للعلاقات الثقافية الدكتور
علي الصمد
.
وتبع ذلك تقديم نبذة عن حياة المطرب الراحل فريد الأطرش ومسيرته الفنّية وأهميّة فنّه الراقي، فاغانٍ للفنّان نهاد طربيه، وكذلك كورال صدى الجبل بقيادة المايسترو راميا
الخوري
، وقدّم الموسيقار د. جمال
أبو الحسن
تحيّة موسيقية مبدعة للفنان الراحل.
وإثر ذلك، توافدت على المسرح فرقة شوف
لبنان
الموسيقية بقيادة الدكتور ريدان بو
حمدان
، الفنان جميل صعب، الفنان عماد
الرفاعي
، والفنان نادر سعيد، والمطربة وعازفة العود نسرين حميدان عزفا وغناء للسيدة الراحلة أسمهان، كما وعرض تسجيل صوتي للفنان الراحل فريد الأطرش.
وقد ترافق حدث التكريم مع معرض فنّي تشكيلي شارك فيه أكثر من 40 فناناً تشكيلياً تحت إشراف أمينة سر اللجنة ومديرة المعرض د. إكرام الأشقر، وكانت كل اللوحات تعرض بورتريه عن فريد الأطرش ومنها ما عبّرت عن شخصيته وفنه.
مواضيع ذات صلة
بائع الصحف الأخير.. "علي أكبر" يُكرَّم بوسام فرنسي رفيع بعد 50 عامًا من الوفاء للمهنة
Lebanon 24
بائع الصحف الأخير.. "علي أكبر" يُكرَّم بوسام فرنسي رفيع بعد 50 عامًا من الوفاء للمهنة
28/09/2025 03:59:47
28/09/2025 03:59:47
Lebanon 24
Lebanon 24
ليليا الأطرش تحتفل بعيد ميلادها.. وصور توثق الأجواء
Lebanon 24
ليليا الأطرش تحتفل بعيد ميلادها.. وصور توثق الأجواء
28/09/2025 03:59:47
28/09/2025 03:59:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 16 عامًا من الغياب.. خلف الحبتور في لبنان وهذا ما كشفه عن الاستثمارات
Lebanon 24
بعد 16 عامًا من الغياب.. خلف الحبتور في لبنان وهذا ما كشفه عن الاستثمارات
28/09/2025 03:59:47
28/09/2025 03:59:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 15 عاماً من الغياب.. هذا موعد حفل أصالة المُرتقب في سوريا
Lebanon 24
بعد 15 عاماً من الغياب.. هذا موعد حفل أصالة المُرتقب في سوريا
28/09/2025 03:59:47
28/09/2025 03:59:47
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
فنون ومشاهير
أفراح ومناسبات
وزارة الثقافة
المدير العام
لجنة المنظمة
أبو الحسن
علي الصمد
الرفاعي
الخوري
تابع
قد يعجبك أيضاً
مقدمات النشرات المسائيّة
Lebanon 24
مقدمات النشرات المسائيّة
16:59 | 2025-09-27
27/09/2025 04:59:09
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية السعودي يؤكد دعم المملكة للبنان
Lebanon 24
وزير الخارجية السعودي يؤكد دعم المملكة للبنان
16:53 | 2025-09-27
27/09/2025 04:53:29
Lebanon 24
Lebanon 24
في الجنوب.. الجيش الإسرائيلي يقصفُ بلدة بـ"المدفعية"
Lebanon 24
في الجنوب.. الجيش الإسرائيلي يقصفُ بلدة بـ"المدفعية"
16:45 | 2025-09-27
27/09/2025 04:45:52
Lebanon 24
Lebanon 24
"حربٌ جديدة".. ماذا قيلَ عن لبنان في تل أبيب؟
Lebanon 24
"حربٌ جديدة".. ماذا قيلَ عن لبنان في تل أبيب؟
16:30 | 2025-09-27
27/09/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن "الدولار".. هذه سياسة مصرف لبنان
Lebanon 24
بشأن "الدولار".. هذه سياسة مصرف لبنان
16:00 | 2025-09-27
27/09/2025 04:00:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
ما حقيقة وفاة الشيف اللبنانية الشهيرة عبير الصغير؟
Lebanon 24
ما حقيقة وفاة الشيف اللبنانية الشهيرة عبير الصغير؟
16:34 | 2025-09-27
27/09/2025 04:34:29
Lebanon 24
Lebanon 24
"حصرية السلاح" أولى ضحايا صخرة الروشة
Lebanon 24
"حصرية السلاح" أولى ضحايا صخرة الروشة
09:00 | 2025-09-27
27/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" سيتدخل
Lebanon 24
"حزب الله" سيتدخل
01:45 | 2025-09-27
27/09/2025 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يجري عند مداخل الضاحية؟ إقرأوا هذا الخبر
Lebanon 24
ماذا يجري عند مداخل الضاحية؟ إقرأوا هذا الخبر
15:25 | 2025-09-27
27/09/2025 03:25:10
Lebanon 24
Lebanon 24
موفد زار سلام و"الرسالة وصلت"
Lebanon 24
موفد زار سلام و"الرسالة وصلت"
01:15 | 2025-09-27
27/09/2025 01:15:18
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:59 | 2025-09-27
مقدمات النشرات المسائيّة
16:53 | 2025-09-27
وزير الخارجية السعودي يؤكد دعم المملكة للبنان
16:45 | 2025-09-27
في الجنوب.. الجيش الإسرائيلي يقصفُ بلدة بـ"المدفعية"
16:30 | 2025-09-27
"حربٌ جديدة".. ماذا قيلَ عن لبنان في تل أبيب؟
16:00 | 2025-09-27
بشأن "الدولار".. هذه سياسة مصرف لبنان
15:52 | 2025-09-27
في طرابلس.. حواجز لـ"المعلومات" وشرطة البلدية تصادر الدراجات المُخالفة
فيديو
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
28/09/2025 03:59:47
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
28/09/2025 03:59:47
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
28/09/2025 03:59:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24