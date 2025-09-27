وزير الخارجية السعودي يؤكد دعم المملكة للبنان

Advertisement

كما رحّب الوزير باعتماد الجمعية العامة إعلان نيويورك بشأن تسوية القضية وحل الدولتين، مشيراً إلى أن ترحب بالعدد المتزايد من الدول التي تعترف بدولة فلسطين، وتدعم جهود الحكومة اللبنانية لحصر السلاح وتطبيق الطائف.على الصعيد الاقتصادي، كشف الوزير عن ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي وانخفاض معدل البطالة بشكل كبير في المملكة، مؤكداً أن ذلك يعكس نجاح برامج الإصلاح الاقتصادي.وفي الملف الدولي، شدّد وزير الخارجية على أهمية إيجاد تسوية سلمية من خلال الحوار بين وأوكرانيا، في إطار التزام المملكة بدعم الجهود الدبلوماسية لحل النزاعات وتعزيز الأمن والاستقرار الدوليين.