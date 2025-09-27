24
o
بيروت
22
o
طرابلس
23
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
26
o
جونية
15
o
النبطية
14
o
زحلة
17
o
بعلبك
9
o
بشري
18
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
وزير الخارجية السعودي يؤكد دعم المملكة للبنان
Lebanon 24
27-09-2025
|
16:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكّد
وزير الخارجية
السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة،
التزام
المملكة
بسياسة الحوار الصادق بوصفه الطريق نحو الاستقرار الإقليمي والدولي، مشدداً على ضرورة انسحاب قوات الاحتلال
الإسرائيلي
من جميع الأراضي
اللبنانية
وتثمين جهود الدولة اللبنانية في تطبيق اتفاق الطائف وحصر السلاح ودعم كل ما يعزز أمن
لبنان
واستقراره.
Advertisement
كما رحّب الوزير باعتماد الجمعية العامة إعلان نيويورك بشأن تسوية القضية
الفلسطينية
وحل الدولتين، مشيراً إلى أن
السعودية
ترحب بالعدد المتزايد من الدول التي تعترف بدولة فلسطين، وتدعم جهود الحكومة اللبنانية لحصر السلاح وتطبيق الطائف.
على الصعيد الاقتصادي، كشف الوزير عن ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي وانخفاض معدل البطالة بشكل كبير في المملكة، مؤكداً أن ذلك يعكس نجاح برامج الإصلاح الاقتصادي.
وفي الملف الدولي، شدّد وزير الخارجية على أهمية إيجاد تسوية سلمية من خلال الحوار بين
روسيا
وأوكرانيا، في إطار التزام المملكة بدعم الجهود الدبلوماسية لحل النزاعات وتعزيز الأمن والاستقرار الدوليين.
مواضيع ذات صلة
الخارجية السعودية: المملكة تدين استمرار الحصار والتجويع بحق الفلسطينيين وتؤكد دعمها الكامل للأشقاء في مصر
Lebanon 24
الخارجية السعودية: المملكة تدين استمرار الحصار والتجويع بحق الفلسطينيين وتؤكد دعمها الكامل للأشقاء في مصر
28/09/2025 03:59:54
28/09/2025 03:59:54
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية السعودية: المملكة ترحب بقمة ألاسكا وتؤكد دعمها المستمر لمسار الحوار الدبلوماسي
Lebanon 24
الخارجية السعودية: المملكة ترحب بقمة ألاسكا وتؤكد دعمها المستمر لمسار الحوار الدبلوماسي
28/09/2025 03:59:54
28/09/2025 03:59:54
Lebanon 24
Lebanon 24
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يؤكد خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعم المملكة المستمر لمسار الحوار الدبلوماسي كسبيل لحل الخلافات الدولية
Lebanon 24
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يؤكد خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعم المملكة المستمر لمسار الحوار الدبلوماسي كسبيل لحل الخلافات الدولية
28/09/2025 03:59:54
28/09/2025 03:59:54
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية السعودي: المملكة تدعم احترام ميثاق الأمم المتحدة
Lebanon 24
وزير الخارجية السعودي: المملكة تدعم احترام ميثاق الأمم المتحدة
28/09/2025 03:59:54
28/09/2025 03:59:54
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
عربي-دولي
وزير الخارجية
الفلسطينية
الإسرائيلي
اللبنانية
أوكرانيا
السعودية
إسرائيل
تابع
قد يعجبك أيضاً
مقدمات النشرات المسائيّة
Lebanon 24
مقدمات النشرات المسائيّة
16:59 | 2025-09-27
27/09/2025 04:59:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 50 عاماً على غيابه.. تكريمٌ حافل لفريد الأطرش في بعقلين
Lebanon 24
بعد 50 عاماً على غيابه.. تكريمٌ حافل لفريد الأطرش في بعقلين
16:51 | 2025-09-27
27/09/2025 04:51:11
Lebanon 24
Lebanon 24
في الجنوب.. الجيش الإسرائيلي يقصفُ بلدة بـ"المدفعية"
Lebanon 24
في الجنوب.. الجيش الإسرائيلي يقصفُ بلدة بـ"المدفعية"
16:45 | 2025-09-27
27/09/2025 04:45:52
Lebanon 24
Lebanon 24
"حربٌ جديدة".. ماذا قيلَ عن لبنان في تل أبيب؟
Lebanon 24
"حربٌ جديدة".. ماذا قيلَ عن لبنان في تل أبيب؟
16:30 | 2025-09-27
27/09/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن "الدولار".. هذه سياسة مصرف لبنان
Lebanon 24
بشأن "الدولار".. هذه سياسة مصرف لبنان
16:00 | 2025-09-27
27/09/2025 04:00:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
ما حقيقة وفاة الشيف اللبنانية الشهيرة عبير الصغير؟
Lebanon 24
ما حقيقة وفاة الشيف اللبنانية الشهيرة عبير الصغير؟
16:34 | 2025-09-27
27/09/2025 04:34:29
Lebanon 24
Lebanon 24
"حصرية السلاح" أولى ضحايا صخرة الروشة
Lebanon 24
"حصرية السلاح" أولى ضحايا صخرة الروشة
09:00 | 2025-09-27
27/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" سيتدخل
Lebanon 24
"حزب الله" سيتدخل
01:45 | 2025-09-27
27/09/2025 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يجري عند مداخل الضاحية؟ إقرأوا هذا الخبر
Lebanon 24
ماذا يجري عند مداخل الضاحية؟ إقرأوا هذا الخبر
15:25 | 2025-09-27
27/09/2025 03:25:10
Lebanon 24
Lebanon 24
موفد زار سلام و"الرسالة وصلت"
Lebanon 24
موفد زار سلام و"الرسالة وصلت"
01:15 | 2025-09-27
27/09/2025 01:15:18
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:59 | 2025-09-27
مقدمات النشرات المسائيّة
16:51 | 2025-09-27
بعد 50 عاماً على غيابه.. تكريمٌ حافل لفريد الأطرش في بعقلين
16:45 | 2025-09-27
في الجنوب.. الجيش الإسرائيلي يقصفُ بلدة بـ"المدفعية"
16:30 | 2025-09-27
"حربٌ جديدة".. ماذا قيلَ عن لبنان في تل أبيب؟
16:00 | 2025-09-27
بشأن "الدولار".. هذه سياسة مصرف لبنان
15:52 | 2025-09-27
في طرابلس.. حواجز لـ"المعلومات" وشرطة البلدية تصادر الدراجات المُخالفة
فيديو
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
28/09/2025 03:59:54
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
28/09/2025 03:59:54
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
28/09/2025 03:59:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24