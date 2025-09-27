Advertisement

لبنان

وزير الخارجية السعودي يؤكد دعم المملكة للبنان

Lebanon 24
27-09-2025 | 16:53
A-
A+
Doc-P-1422363-638946140767616909.png
Doc-P-1422363-638946140767616909.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكّد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، التزام المملكة بسياسة الحوار الصادق بوصفه الطريق نحو الاستقرار الإقليمي والدولي، مشدداً على ضرورة انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من جميع الأراضي اللبنانية وتثمين جهود الدولة اللبنانية في تطبيق اتفاق الطائف وحصر السلاح ودعم كل ما يعزز أمن لبنان واستقراره.
Advertisement

كما رحّب الوزير باعتماد الجمعية العامة إعلان نيويورك بشأن تسوية القضية الفلسطينية وحل الدولتين، مشيراً إلى أن السعودية ترحب بالعدد المتزايد من الدول التي تعترف بدولة فلسطين، وتدعم جهود الحكومة اللبنانية لحصر السلاح وتطبيق الطائف.

على الصعيد الاقتصادي، كشف الوزير عن ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي وانخفاض معدل البطالة بشكل كبير في المملكة، مؤكداً أن ذلك يعكس نجاح برامج الإصلاح الاقتصادي.

وفي الملف الدولي، شدّد وزير الخارجية على أهمية إيجاد تسوية سلمية من خلال الحوار بين روسيا وأوكرانيا، في إطار التزام المملكة بدعم الجهود الدبلوماسية لحل النزاعات وتعزيز الأمن والاستقرار الدوليين.
مواضيع ذات صلة
الخارجية السعودية: المملكة تدين استمرار الحصار والتجويع بحق الفلسطينيين وتؤكد دعمها الكامل للأشقاء في مصر
lebanon 24
28/09/2025 03:59:54 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية السعودية: المملكة ترحب بقمة ألاسكا وتؤكد دعمها المستمر لمسار الحوار الدبلوماسي
lebanon 24
28/09/2025 03:59:54 Lebanon 24 Lebanon 24
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يؤكد خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعم المملكة المستمر لمسار الحوار الدبلوماسي كسبيل لحل الخلافات الدولية
lebanon 24
28/09/2025 03:59:54 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية السعودي: المملكة تدعم احترام ميثاق الأمم المتحدة
lebanon 24
28/09/2025 03:59:54 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

وزير الخارجية

الفلسطينية

الإسرائيلي

اللبنانية

أوكرانيا

السعودية

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:59 | 2025-09-27
16:51 | 2025-09-27
16:45 | 2025-09-27
16:30 | 2025-09-27
16:00 | 2025-09-27
15:52 | 2025-09-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24