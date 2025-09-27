Advertisement

لبنان

"حربٌ جديدة".. ماذا قيلَ عن لبنان في تل أبيب؟

ترجمة "لبنان 24"

Lebanon 24
27-09-2025 | 16:30
نشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيليّة تقريراً جديداً قالت فيه إنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "يُهيئ إسرائيل للحرب المُقبلة".
التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" يقولُ إن "نتنياهو أثبت أنه ليس سيد الأمن ولا سيد الإقتصاد في إسرائيل"، مشيراً إلى أن "رئيس الوزراء بعيدٌ كل البعد عن كونه بطل الدعاية والحنكة السياسية"، وأضاف: "الآن، وجد نتنياهو نفسه مُجبراً على السفر جواً إلى نيويورك عبر طريق ملتوٍ ، متجاوزاً دولاً ممنوع عليه السفر إليها (تركيا)، ومتجاوزاً دولاً قد يُعتقل فيها إن هبط على أراضيها. يعكس هذا المسار الجوي المُهين، بمرارة، انهيار مكانة إسرائيل كدولة، وأيضاً انهيار مكانة الإسرائيليين".

وتابع: "يرى نتنياهو عمق الحفرة التي يجرُّ إسرائيل إليها، فهو لم يعد يسعى لضمان الرخاء والازدهار. خلال اجتماع مع هيئة الأركان العامة، كشف عن خططه القاتمة للعام الجديد إذ قال، وفق ما سربت جنرالات من الجيش الإسرائيلي، إنه في العام المقبل، علينا تدمير المحور الإيراني".

يلفت التقرير إلى أن "تصريحات نتنياهو بالنصر الكبير على حزب الله وإيران كانت سابقة لأوانها"، مشيراً إلى أنه "يمكن الافتراض بأن نتنياهو يُخطط لتجديد القتال على عدّة جبهات"، وأكمل: "ليس واضحاً ما الذي يتضمنه تدمير المحور الإيراني.. هل هو دخول جديد إلى لبنان؟ أم استمرار تبادل الضربات مع إيران، أم ربما فتح جبهة جديدة في العراق؟".

وأكمل: "الجيش الإسرائيلي يواجه الإستنزاف في العتاد، والطاقة، والأهم من ذلك، في الأسلحة وقطع الغيار. إذا كانت إسرائيل تنوي استئناف القتال في عدة قطاعات، فلماذا يُطلق الجيش الإسرائيلي الذخائر عشوائياً على غزة؟ إن مخزونات الجيش الإسرائيلي تتآكل في ظل الحظر الأوروبي الذي يحرمنا من محركات الدبابات وقطع الغيار الأساسية للمركبات والطائرات، وبالطبع الأسلحة".

وتابع: "لا يُمكن تقديم تفاصيل حول مخزونات أنظمة الدفاع، ولكن يُمكننا النظر إلى عدد الصواريخ الاعتراضية التي أطلقناها خلال العام الماضي ضد الصواريخ الإيرانية والحوثية لفهم الوضع. إن التآكل الأشد إيلاماً، بالطبع، هو في الناس. لقد بدأنا بالفعل ندفع ثمناً باهظاً للعملية العقيمة في غزة، رغم جهود قادة الجيش الإسرائيلي للمضي قدماً بحذر. سيزداد هذا الثمن مع تعمق عمليات القوات داخل المدينة، والناس أيضاً ليسوا مورداً لا ينضب، خاصةً عندما يكون هدف تضحيتهم غير واضح".

وأضاف: "كل يوم من القتال في غزة هو يوم خسارة لإسرائيل، في شعبها، وفي تآكل ما تبقى من شرعيتنا. النصر الكامل يبتعد عنا، وفي هذه الأثناء، منحنا الفلسطينيين نصرهم السياسي العظيم. يمكننا أن نقترب ونشعر بالاستياء من كون العالم معادياً للسامية (ومعظمه كذلك)، ويمكننا أيضاً أن نفهم أن سلوكنا الفاشل هو الذي سكب طبقه الفضي للفلسطينيين"، في إشارة إلى اعتراف دول بـ"حل الدولتين" وإقامة دولة فلسطينية.

واعتبر التقرير أن الحديث عن إقامة دولة فلسطينية يحمل أهمية رمزية هائلة، مشيراً إلى أن هذا الأمر يمثل تحذيراً واضحاً من أنَّ استمرار إسرائيل في سياستها الحالية سيؤدي إلى نتائج وخيمة.

المصدر: ترجمة "لبنان 24"
لبنان

خاص

صحافة أجنبية

رئيس الوزراء الإسرائيلي

الفلسطينيين

الإسرائيلي

في إسرائيل

الإيرانية

حزب الله

الإيراني

الأوروبي

ترجمة "لبنان 24"

