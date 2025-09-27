Advertisement

لبنان

في طرابلس.. حواجز لـ"المعلومات" وشرطة البلدية تصادر الدراجات المُخالفة

Lebanon 24
27-09-2025 | 15:52
A-
A+
Doc-P-1422376-638946153611233838.jfif
Doc-P-1422376-638946153611233838.jfif photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نفذت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي حواجز تفتيش في مختلف شوارع مدينة طرابلس، تشمل تفتيشاً دقيقاً للسيارات وفحص هويات المواطنين. 
Advertisement
 
وأوضحت مصادر أمنية أن الحواجز تشدد على الأسلحة والزجاج داكن غير مرخص بالإضافة إلى تعقب مطلوبين للقضاء في إطار جهود تعزيز الأمن والاستقرار في المدينة.
 
 
في غضون ذلك، بدأت شرطة بلدية طرابلس حملة لمصادرة الدراجات النارية المخالفة المزوّدة بمضخّمات صوت اشكمون معدل والتي تتسبب بإزعاج الأهالي وإحداث ضجيج متواصل في مختلف أوقات النهار والليل.
 
وجاءت الحملة استجابةً لشكاوى متكررة من المواطنين حول الأصوات المقلقة الصادرة عن هذه الدراجات، حيث قامت الشرطة بضبط الدراجات المخالفة وإزالة الأجهزة الصوتية المسببة للضجيج في إطار جهودها للحفاظ على النظام العام وراحة الأهالي.
 
مواضيع ذات صلة
يوم أمني في طرابلس.. حواجز متنقلة وتفتيش سيارات
lebanon 24
28/09/2025 04:00:14 Lebanon 24 Lebanon 24
في طرابلس.. حواجز للجيش وتسيير دوريات
lebanon 24
28/09/2025 04:00:14 Lebanon 24 Lebanon 24
الداخلية المصرية تضبط منتحلي صفة شرطة سرقوا دراجة نارية
lebanon 24
28/09/2025 04:00:14 Lebanon 24 Lebanon 24
في طرابلس.. سكب البنزين على الدراجات النارية وأحرقها
lebanon 24
28/09/2025 04:00:14 Lebanon 24 Lebanon 24

قوى الأمن الداخلي

شعبة المعلومات

لوبين

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:59 | 2025-09-27
16:53 | 2025-09-27
16:51 | 2025-09-27
16:45 | 2025-09-27
16:30 | 2025-09-27
16:00 | 2025-09-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24