لبنان
في طرابلس.. حواجز لـ"المعلومات" وشرطة البلدية تصادر الدراجات المُخالفة
Lebanon 24
27-09-2025
|
15:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
نفذت
شعبة المعلومات
في
قوى الأمن الداخلي
حواجز تفتيش في مختلف شوارع مدينة
طرابلس
، تشمل تفتيشاً دقيقاً للسيارات وفحص هويات المواطنين.
وأوضحت مصادر أمنية أن الحواجز تشدد على الأسلحة والزجاج داكن غير مرخص بالإضافة إلى تعقب مطلوبين للقضاء في إطار جهود تعزيز الأمن والاستقرار في المدينة.
في غضون ذلك، بدأت شرطة بلدية طرابلس حملة لمصادرة الدراجات النارية المخالفة المزوّدة بمضخّمات صوت اشكمون معدل والتي تتسبب بإزعاج الأهالي وإحداث ضجيج متواصل في مختلف أوقات النهار والليل.
وجاءت الحملة استجابةً لشكاوى متكررة من المواطنين حول الأصوات المقلقة الصادرة عن هذه الدراجات، حيث قامت الشرطة بضبط الدراجات المخالفة وإزالة الأجهزة الصوتية المسببة للضجيج في إطار جهودها للحفاظ على النظام العام وراحة الأهالي.
