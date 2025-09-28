Advertisement

لبنان

هذا جديد منصة "بلومبيرغ" للدولار في لبنان

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
28-09-2025 | 02:15
كشف مصدر اقتصادي ومالي لـ"لبنان24" إنّ الحديث عن منصة "بلومبيرغ" الخاصة بالدولار في لبنان والتي ستكون مرتبطة بمصرف لبنان، بات "مؤجلاً" إلى إشعار آخر.
وذكر المصدر أنَّ إنطلاقة هذه المنصة قد لا تكون قبل إقرار خطة إصلاحية وتوقيع اتفاق ما زال "مؤجلاً" بين لبنان وصندوق النقد الدولي.
 

وتحدّثت المصادر عن أنَّ هذه المنصة يجبُ أن تكون أساسية ضمن أي خطة إصلاحية للقطاعين المالي والمصرفي للحفاظ على الإستقرار النقدي في السوق ومنع حصول أيّ خضاتٍ مالية.
المصدر: خاص "لبنان 24"
خاص "لبنان 24"

