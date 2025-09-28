هذا جديد منصة "بلومبيرغ" للدولار في لبنان

كشف مصدر اقتصادي ومالي لـ" " إنّ الحديث عن منصة "بلومبيرغ" الخاصة بالدولار في والتي ستكون مرتبطة بمصرف لبنان، بات "مؤجلاً" إلى إشعار آخر.

وذكر المصدر أنَّ إنطلاقة هذه المنصة قد لا تكون قبل إقرار خطة إصلاحية وتوقيع اتفاق ما زال "مؤجلاً" بين لبنان وصندوق .