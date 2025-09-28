28
o
بيروت
29
o
طرابلس
28
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
30
o
جونية
32
o
النبطية
31
o
زحلة
28
o
بعلبك
15
o
بشري
26
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
صلاة في دير كفيفان لأجل قداسة الطوباوي إسطفان
Lebanon 24
28-09-2025
|
02:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
ترأس راعي أبرشية البترون
المارونية
المطران منير خيرالله قداسا احتفاليا في دير مار قبريانوس ويوستينا لأجل قداسة الطوباوي اسطفان نعمه وعاونه بالذبيحة الالهية رئيس الدير الأب أسطفان فرح، معلم المبتدئين في الرهبانية
اللبنانية
المارونية الأب نجم شهوان، بمشاركة طالب دعوى تقديس الطوباوي إسطفان الأب بولس قزي ولفيف من الكهنة وجمهور الدير، في حضور حشد كبير من المؤمنين وخدمته جوقة الاخوة المبتدئين.
Advertisement
العظة
وبعد تلاوة الانجيل المقدس، ألقى المطران خيرالله عظة قال فيها: "يجمعنا اليوم الطوباوي الأخ اسطفان في هذا الدير والمكان المقدس. وفي البداية نود ان نشكر الرب، مع جماعة الدير ومعكم على النعم التي يعطينا إياها. نشكر الرب، لأن هذا الدير دائما يجمعنا لكي نجدد إيماننا. ونشكر الرب على نعمة الدعوات الرهبانية الجديدة مع الإخوة. لأنها بذور قداسة، تزرع في هذا الدير، ومن هذا الدير في أرضنا المقدسة".
وأضاف: "كلنا مدعوون، ليس فقط نحن
المطارنة
والكهنة والرهبان والراهبات، كلنا مدعوون لنعمل في كرم الرب الواسع. هناك عمل كثير، تعب وتضحية، كد وعرق فلنحمل المعول ونعمل في الأرض كما عمل الأخ اسطفان والأرض التي نعمل فيها هي كرم الرب، هي كل واحد منّا، كل قلب من قلوبنا، كل عائلة من عائلاتنا، كل رعية من رعايانا. أرضنا،
كنيستنا
، شعبنا، كل هذا هو كرم الرب المتعطش لعمال يضحون. الأخ اسطفان بقي أخا حقيقيا، وضحّى واشتغل في كرم الرب وكان قدوة ومثالا أمام كل العمال الذي كانوا معه من أبناء المنطقة. تقدس هو وإياهم، إشتغلوا من دون أن يطالبوا الرب ببدل. طالبوا فقط بالحصول على نعمته ونعمة القداسة والأخ اسطفان هكذا تقدس. القديس نعمةالله، القديسة رفقا، القديس شربل، هكذا تقدسوا، وغيرهم كثر. نحن على هذا الطريق مدعوون اليوم أكثر من أي يوم. لقد حان الوقت لكي نفهم، بعد 50 سنة من الحروب، أن أرضنا متعطشة لمحبة الله، أرضنا متعطشة لعمال، لعمال يدخلون بمعولهم إلى العمق، عمق قلب كل واحد، ويدعوننا الى المغفرة والمسامحة و الاعتراف بأخطائنا، فنتسامى مع الرب يسوع ومعه نرتفع".
وتابع: "نشكر الرب على نعمه ومع المسيح اليأس ممنوع، نحن أبناء الرجاء، ونحن في سنة الرجاء، الرجاء بيسوع المسيح، ابن الله، الذي لا يخيّب من يضع رجاءه فيه. نحن أبناء الحياة، أبناء القيامة. حتى لو دفعنا ثمنا، وقدمنا
شهداء
قديسين وآباء وأمهات وتضحيات كبيرة، نحن أبناء الحياة، ولا حياة بدون عبور بالموت. ابن الله صار إنسانا حتى يموت ويعود بقيامته ليعطينا الحياة، ويقول لنا: "انتم لستم أبناء الموت، والموت ليس إلا عبورا إلى الحياة الأبدية مع أبيكم الذي في السماء".
وقال: "نطلب اليوم شفاعة قديسينا، وخاصة شفاعة الأخ اسطفان الطوباوي، إن شاء الله على طريق القداسة، ليكون بالنسبة لنا اليوم، أخا حقيقيا ومثلا، ليس فقط لإخوته الرهبان، بل مثلا وقدوة لنا جميعا لكي يعود كل واحد منا الى عمق ذاته، وعمق الذات هو أرض كرم الله ويحتاج لفعلة. اما يوم الحصاد، فالله يعرفه، هو يدعونا إليه ساعة يشاء، وهي إرادته، المهم أن نكون مستعدين. كونوا دائماً ساهرين، متيقظين، مستعدين، لكي نلبّي إرادة الله للقاء به بفرح كبير جدا برجاء القيامة. آمين".
وفي ختام القداس شكر رئيس الدير الأب فرح للمطران خيرالله مشاركته في لقاء الصلاة وشكر للمشاركين حضورهم داعيا الى لقاء صلاة في 27 من كل شهر لأجل قداسة الأخ إسطفان.
بعد ذلك أقيم زياح وتطواف بذخائر الطوباوي إسطفان اختتمت في ساحة الدير بشهادة حياة من السيدة لارا نون التي حصلت على نعمة أعجوبة بشفاعة الأخ إسطفان تتم دراستها في مجمع دعاوى القديسين في روما.
مواضيع ذات صلة
إهدن تُحيي عيد الطوباوي الدويهي بقداس احتفالي
Lebanon 24
إهدن تُحيي عيد الطوباوي الدويهي بقداس احتفالي
28/09/2025 14:24:15
28/09/2025 14:24:15
Lebanon 24
Lebanon 24
البطريرك الراعي يدشّن دير مار شربل الجديد في فرنسا: فُلكُ صلاة ونبعُ سلام (صور)
Lebanon 24
البطريرك الراعي يدشّن دير مار شربل الجديد في فرنسا: فُلكُ صلاة ونبعُ سلام (صور)
28/09/2025 14:24:15
28/09/2025 14:24:15
Lebanon 24
Lebanon 24
الراعي ترأس قداسا عند قمة الصليب - فاريا: لا يمكننا إلّا أن نصلّي من أجل لبنان
Lebanon 24
الراعي ترأس قداسا عند قمة الصليب - فاريا: لا يمكننا إلّا أن نصلّي من أجل لبنان
28/09/2025 14:24:15
28/09/2025 14:24:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بطريركية الأرمن الكاثوليك تطلق الموقع الرسمي لمناسبة تقديس الطوباوي مالويان
Lebanon 24
بطريركية الأرمن الكاثوليك تطلق الموقع الرسمي لمناسبة تقديس الطوباوي مالويان
28/09/2025 14:24:15
28/09/2025 14:24:15
Lebanon 24
Lebanon 24
المارونية
اللبنانية
المطارنة
الماروني
كنيستنا
المطار
ماروني
تابع
قد يعجبك أيضاً
المفتي قبلان: السلطة السياسية في هذا البلد غير موجودة
Lebanon 24
المفتي قبلان: السلطة السياسية في هذا البلد غير موجودة
07:03 | 2025-09-28
28/09/2025 07:03:55
Lebanon 24
Lebanon 24
المقداد: حفظ المقاومة ودماء الشهداء أمانة في أعناقنا
Lebanon 24
المقداد: حفظ المقاومة ودماء الشهداء أمانة في أعناقنا
07:00 | 2025-09-28
28/09/2025 07:00:39
Lebanon 24
Lebanon 24
الحواط: أمامنا فرصة أساسية ومحورية مع بداية عهد جديد يعيد تفعيل الدستور واتفاق الطائف
Lebanon 24
الحواط: أمامنا فرصة أساسية ومحورية مع بداية عهد جديد يعيد تفعيل الدستور واتفاق الطائف
06:59 | 2025-09-28
28/09/2025 06:59:16
Lebanon 24
Lebanon 24
غداً.. تدابير سير بمناسبة انعقاد جلسة لمجلس النوّاب
Lebanon 24
غداً.. تدابير سير بمناسبة انعقاد جلسة لمجلس النوّاب
06:49 | 2025-09-28
28/09/2025 06:49:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... إحتراق "فان" لنقل الركاب في حيّ السلم
Lebanon 24
بالفيديو... إحتراق "فان" لنقل الركاب في حيّ السلم
06:41 | 2025-09-28
28/09/2025 06:41:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
ما حقيقة وفاة الشيف اللبنانية الشهيرة عبير الصغير؟
Lebanon 24
ما حقيقة وفاة الشيف اللبنانية الشهيرة عبير الصغير؟
16:34 | 2025-09-27
27/09/2025 04:34:29
Lebanon 24
Lebanon 24
"حصرية السلاح" أولى ضحايا صخرة الروشة
Lebanon 24
"حصرية السلاح" أولى ضحايا صخرة الروشة
09:00 | 2025-09-27
27/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"حربٌ جديدة".. ماذا قيلَ عن لبنان في تل أبيب؟
Lebanon 24
"حربٌ جديدة".. ماذا قيلَ عن لبنان في تل أبيب؟
16:30 | 2025-09-27
27/09/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يجري عند مداخل الضاحية؟ إقرأوا هذا الخبر
Lebanon 24
ماذا يجري عند مداخل الضاحية؟ إقرأوا هذا الخبر
15:25 | 2025-09-27
27/09/2025 03:25:10
Lebanon 24
Lebanon 24
عن نصرالله و"قيادي بارز" في الحزب.. إقرأوا آخر تقرير إسرائيلي!
Lebanon 24
عن نصرالله و"قيادي بارز" في الحزب.. إقرأوا آخر تقرير إسرائيلي!
14:22 | 2025-09-27
27/09/2025 02:22:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
07:03 | 2025-09-28
المفتي قبلان: السلطة السياسية في هذا البلد غير موجودة
07:00 | 2025-09-28
المقداد: حفظ المقاومة ودماء الشهداء أمانة في أعناقنا
06:59 | 2025-09-28
الحواط: أمامنا فرصة أساسية ومحورية مع بداية عهد جديد يعيد تفعيل الدستور واتفاق الطائف
06:49 | 2025-09-28
غداً.. تدابير سير بمناسبة انعقاد جلسة لمجلس النوّاب
06:41 | 2025-09-28
بالفيديو... إحتراق "فان" لنقل الركاب في حيّ السلم
06:30 | 2025-09-28
أحدهم فارق الحياة... 4 أشخاص نُقِلوا إلى المستشفى ما الذي حصل معهم في صور؟
فيديو
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
28/09/2025 14:24:15
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
28/09/2025 14:24:15
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
28/09/2025 14:24:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24