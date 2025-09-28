Advertisement

لبنان

جولة لقائد الدرك في البقاع

Lebanon 24
28-09-2025 | 02:45
جال قائد الدرك العميد جان عواد في البقاع، متفقداً سجن زحلة وبعض قطعات الدرك في المنطقة.
وتخللت الجولة لقاءات مع رؤساء طوائف ورجال دين في زحلة والبقاع الغربي.
 
 
 
