لبنان

تدريبات ورماية بـ"الذخيرة".. إليكم ما أعلنهُ الجيش

Lebanon 24
28-09-2025 | 02:51
 صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:
"ستقوم وحدة من الجيش بتواريخ 28 و30 /9 /2025 و 1 /10 /2025 بإجراء تمارين تدريبية نهارية وليلية في منطقة القاع تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة".
قيادة الجيش - مديرية التوجيه

مديرية التوجيه

قيادة الجيش

