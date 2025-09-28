28
o
بيروت
29
o
طرابلس
28
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
30
o
جونية
32
o
النبطية
31
o
زحلة
28
o
بعلبك
15
o
بشري
26
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
تدريبات ورماية بـ"الذخيرة".. إليكم ما أعلنهُ الجيش
Lebanon 24
28-09-2025
|
02:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عن
قيادة الجيش - مديرية التوجيه
البيان الآتي:
Advertisement
"ستقوم وحدة من الجيش بتواريخ 28 و30 /9 /2025 و 1 /10 /2025 بإجراء تمارين تدريبية نهارية وليلية في منطقة القاع تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة".
مواضيع ذات صلة
الجيش.. تمارين تدريبية ورمايات بالذخيرة الحية في هذا الحقل
Lebanon 24
الجيش.. تمارين تدريبية ورمايات بالذخيرة الحية في هذا الحقل
28/09/2025 14:24:35
28/09/2025 14:24:35
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم ما فعله شاب اليوم بـ"طبيب الفقراء" وسكرتيرته
Lebanon 24
إليكم ما فعله شاب اليوم بـ"طبيب الفقراء" وسكرتيرته
28/09/2025 14:24:35
28/09/2025 14:24:35
Lebanon 24
Lebanon 24
رماية بالذخيرة الحية في هذه المنطقة.. بيانٌ من الجيش
Lebanon 24
رماية بالذخيرة الحية في هذه المنطقة.. بيانٌ من الجيش
28/09/2025 14:24:35
28/09/2025 14:24:35
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش: رماية جوية في حقل العاقورة- جبيل
Lebanon 24
الجيش: رماية جوية في حقل العاقورة- جبيل
28/09/2025 14:24:35
28/09/2025 14:24:35
Lebanon 24
Lebanon 24
قيادة الجيش - مديرية التوجيه
مديرية التوجيه
قيادة الجيش
مديرية ال
دريب
بواس
تابع
قد يعجبك أيضاً
المفتي قبلان: السلطة السياسية في هذا البلد غير موجودة
Lebanon 24
المفتي قبلان: السلطة السياسية في هذا البلد غير موجودة
07:03 | 2025-09-28
28/09/2025 07:03:55
Lebanon 24
Lebanon 24
المقداد: حفظ المقاومة ودماء الشهداء أمانة في أعناقنا
Lebanon 24
المقداد: حفظ المقاومة ودماء الشهداء أمانة في أعناقنا
07:00 | 2025-09-28
28/09/2025 07:00:39
Lebanon 24
Lebanon 24
الحواط: أمامنا فرصة أساسية ومحورية مع بداية عهد جديد يعيد تفعيل الدستور واتفاق الطائف
Lebanon 24
الحواط: أمامنا فرصة أساسية ومحورية مع بداية عهد جديد يعيد تفعيل الدستور واتفاق الطائف
06:59 | 2025-09-28
28/09/2025 06:59:16
Lebanon 24
Lebanon 24
غداً.. تدابير سير بمناسبة انعقاد جلسة لمجلس النوّاب
Lebanon 24
غداً.. تدابير سير بمناسبة انعقاد جلسة لمجلس النوّاب
06:49 | 2025-09-28
28/09/2025 06:49:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... إحتراق "فان" لنقل الركاب في حيّ السلم
Lebanon 24
بالفيديو... إحتراق "فان" لنقل الركاب في حيّ السلم
06:41 | 2025-09-28
28/09/2025 06:41:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
ما حقيقة وفاة الشيف اللبنانية الشهيرة عبير الصغير؟
Lebanon 24
ما حقيقة وفاة الشيف اللبنانية الشهيرة عبير الصغير؟
16:34 | 2025-09-27
27/09/2025 04:34:29
Lebanon 24
Lebanon 24
"حصرية السلاح" أولى ضحايا صخرة الروشة
Lebanon 24
"حصرية السلاح" أولى ضحايا صخرة الروشة
09:00 | 2025-09-27
27/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"حربٌ جديدة".. ماذا قيلَ عن لبنان في تل أبيب؟
Lebanon 24
"حربٌ جديدة".. ماذا قيلَ عن لبنان في تل أبيب؟
16:30 | 2025-09-27
27/09/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يجري عند مداخل الضاحية؟ إقرأوا هذا الخبر
Lebanon 24
ماذا يجري عند مداخل الضاحية؟ إقرأوا هذا الخبر
15:25 | 2025-09-27
27/09/2025 03:25:10
Lebanon 24
Lebanon 24
عن نصرالله و"قيادي بارز" في الحزب.. إقرأوا آخر تقرير إسرائيلي!
Lebanon 24
عن نصرالله و"قيادي بارز" في الحزب.. إقرأوا آخر تقرير إسرائيلي!
14:22 | 2025-09-27
27/09/2025 02:22:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
07:03 | 2025-09-28
المفتي قبلان: السلطة السياسية في هذا البلد غير موجودة
07:00 | 2025-09-28
المقداد: حفظ المقاومة ودماء الشهداء أمانة في أعناقنا
06:59 | 2025-09-28
الحواط: أمامنا فرصة أساسية ومحورية مع بداية عهد جديد يعيد تفعيل الدستور واتفاق الطائف
06:49 | 2025-09-28
غداً.. تدابير سير بمناسبة انعقاد جلسة لمجلس النوّاب
06:41 | 2025-09-28
بالفيديو... إحتراق "فان" لنقل الركاب في حيّ السلم
06:30 | 2025-09-28
أحدهم فارق الحياة... 4 أشخاص نُقِلوا إلى المستشفى ما الذي حصل معهم في صور؟
فيديو
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
28/09/2025 14:24:35
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
28/09/2025 14:24:35
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
28/09/2025 14:24:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24