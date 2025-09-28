Advertisement

لبنان

في لبنان.. منزل رئيس بلدية يتعرّض لإطلاق نار!

Lebanon 24
28-09-2025 | 03:30
A-
A+
Doc-P-1422441-638946523037515527.jpg
Doc-P-1422441-638946523037515527.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تعرّض منزل رئيس بلدية وادي الجاموس رامي عكّاري في حي التلة - عكار، فجر اليوم الأحد، لإطلاق نار وتكسير من قبل مجهولين، ما أسفر عن أضرار مادية فقط دون تسجيل أي إصابات بشرية.
Advertisement
 

ووضع عكّاري هذا الاعتداء برسم الجهات الأمنية للتحرك العاجل وكشف الفاعلين ومحاسبتهم.

مواضيع ذات صلة
إصابة سيارة... إطلاق نار على منزل رئيس بلديّة في البترون
lebanon 24
28/09/2025 14:25:02 Lebanon 24 Lebanon 24
الهلال الأحمر السوري: تعرض قافلة تابعة لنا أمس لإطلاق نار جنوب البلاد
lebanon 24
28/09/2025 14:25:02 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس بلدية يتعرّض لرشقات رشاشة إسرائيلية!
lebanon 24
28/09/2025 14:25:02 Lebanon 24 Lebanon 24
مسيّرة إسرائيليّة ألقت قنبلة صوتية على بلدة الضهيرة بالتزامن مع إطلاق نار على أطراف البلدة
lebanon 24
28/09/2025 14:25:02 Lebanon 24 Lebanon 24

وادي الجاموس

يوم الأحد

العاج

جاموس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:22 | 2025-09-28
07:03 | 2025-09-28
07:00 | 2025-09-28
06:59 | 2025-09-28
06:49 | 2025-09-28
06:41 | 2025-09-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24