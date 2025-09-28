في لبنان.. منزل رئيس بلدية يتعرّض لإطلاق نار!

تعرّض منزل رئيس بلدية رامي عكّاري في حي التلة - ، فجر اليوم الأحد، لإطلاق نار وتكسير من قبل مجهولين، ما أسفر عن أضرار مادية فقط دون تسجيل أي إصابات بشرية.

ووضع عكّاري هذا الاعتداء برسم الجهات الأمنية للتحرك العاجل وكشف الفاعلين ومحاسبتهم.

