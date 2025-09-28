الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تطلق النسخة الإنكليزية لموقعها الإلكتروني

Advertisement

بمناسبة للحق في الوصول إلى المعلومات، هنأت جميع المعنيين بهذا اليوم، مؤكدة وجوب الالتزام بأحكام القانون الذي يكرس هذا الحق لجميع الأشخاص، تحقيقًا لمبدأ الشفافية كشرط أساسي لمكافحة الفساد والوقاية منه.وأعلنت الهيئة عن إطلاق النسخة لموقعها الإلكتروني، بعد أن أطلقت النسخة العربية عام 2023، مؤكدة أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وإتاحة المعلومات أمام جمهور أوسع، بما في ذلك الباحثون والشركاء الدوليون ومنظمات ، لتسهيل الاطلاع على أعمال الهيئة المتعلقة بالتصريح عن الذمة والمصالح، والحق في الوصول إلى المعلومات، وتلقي الشكاوى.وجددت الهيئة شكرها لبرنامج الإنمائي (UNDP) على الدعم الفني، وللاتحاد وحكومة الدنمارك على الدعم المالي، كما أثنت على المشرفين والمتطوعين الذين ساهموا في إنجاز المشروع.ولفتت الهيئة إلى أن تقريرها السنوي الأول حول مدى الالتزام بتطبيق قانون الحق في الوصول إلى المعلومات شمل أكثر من 1400 إدارة، وأصبح متاحًا الآن بالنسختين العربية والإنكليزية على الموقع الرسمي. وأضافت أنها ستطور لوحة متابعة تفاعلية ثنائية اللغة لتمكين الجمهور من متابعة الالتزام بشكل آني عبر مؤشرات ورسوم تفاعلية متقدمة.وأكدت الهيئة استمرار التزامها بتكريس الشفافية والنزاهة في ، مشيرة إلى استلامها شكاوى المواطنين المتعلقة بالحق في الوصول إلى المعلومات، وإصدار 13 قرارًا نهائيًا منذ بداية 2025، ضمن المهل القانونية، لضمان انتظام واستقرار الإجراءات.