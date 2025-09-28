28
o
بيروت
29
o
طرابلس
28
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
30
o
جونية
32
o
النبطية
31
o
زحلة
28
o
بعلبك
15
o
بشري
26
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
فضل الله: لبناء دولة قوية قادرة على حماية أرضها
Lebanon 24
28-09-2025
|
04:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال العلامة
السيد علي فضل الله
خلال لقاء حواري في حارة حريك إنَّ "
الشيعة
في
لبنان
كانوا وما زالوا من أحرص المكوّنات على بناء
دولة عادلة
وقوية وحريصة على جميع أبنائها"، مستغربًا "طريقة التعاطي مع موضوع رفع صور لرموز مقاومة قدّمت التضحيات من أجل لبنان وعزّته وسيادته".
Advertisement
وأكد
فضل الله
الحرص في الوقت نفسه على تطبيق القوانين، مُبدياً أسفه لـ"غياب
الحكمة
والعقلانية وسعة
الصدر
عن كثير من هم في مواقع المسؤولية في التعامل مع هذا الموضوع، خصوصاً في بلد يواجه التحديات والضغوط".
كذلك، استغرب فضل الله ما اعتبره "افتعال معارك وهمية بدل التوجّه إلى بناء دولة قوية قادرة على حماية أرضها ومنع الاعتداءات عن أبنائها".
ودعا إلى معالجة هذه الحادثة عبر مدّ جسور التواصل وتجنّب القطيعة، محذّرًا "من استغلالها من قِبَل من لا يريد خيرًا للوطن، ومن إثارة أجواء الفتنة والخطابات الاستفزازية، في وقت نحن أحوج ما نكون فيه إلى توحيد الكلمة والجهود لمواجهة التحديات التي تعصف بالبلاد والمنطقة".
وعن دعوات التقارب، قال فضل الله: "نحن من دعاة التقريب وإزالة كل الحواجز بين مكوّنات هذا الوطن، وبين
الدول العربية
والإسلامية، والبحث الدائم عن المشتركات التي توحّد الأمّة. فإذا لم نوحّد الصفوف، فلن نكون قادرين على مواجهة هذا العدو الذي يهدّد الجميع بمشاريعه وأطماعه".
مواضيع ذات صلة
الشيخ أحمد القطان: لبنان بحاجة لدولة قوية وجيش قادر على حماية السيادة
Lebanon 24
الشيخ أحمد القطان: لبنان بحاجة لدولة قوية وجيش قادر على حماية السيادة
28/09/2025 14:25:48
28/09/2025 14:25:48
Lebanon 24
Lebanon 24
الحواط: لن نقبل بأقل من دولة قوية وقادرة على كامل الأراضي اللبنانية
Lebanon 24
الحواط: لن نقبل بأقل من دولة قوية وقادرة على كامل الأراضي اللبنانية
28/09/2025 14:25:48
28/09/2025 14:25:48
Lebanon 24
Lebanon 24
فرنجيه: نريد دولة قوية وجيشًا قادرًا ولا نتنكر لتوجّهنا السياسي
Lebanon 24
فرنجيه: نريد دولة قوية وجيشًا قادرًا ولا نتنكر لتوجّهنا السياسي
28/09/2025 14:25:48
28/09/2025 14:25:48
Lebanon 24
Lebanon 24
فضل الله: الاعتداءات لن تدفع شعبنا إلى التخلي عن أرضه
Lebanon 24
فضل الله: الاعتداءات لن تدفع شعبنا إلى التخلي عن أرضه
28/09/2025 14:25:48
28/09/2025 14:25:48
Lebanon 24
Lebanon 24
السيد علي فضل الله
الدول العربية
علي فضل الله
دولة عادلة
فضل الله
الإسلام
سيد علي
إسلامي
تابع
قد يعجبك أيضاً
مخاتير سابقون في قضاء البترون زاروا يزبك لعرض مطالبهم
Lebanon 24
مخاتير سابقون في قضاء البترون زاروا يزبك لعرض مطالبهم
07:22 | 2025-09-28
28/09/2025 07:22:12
Lebanon 24
Lebanon 24
المفتي قبلان: السلطة السياسية في هذا البلد غير موجودة
Lebanon 24
المفتي قبلان: السلطة السياسية في هذا البلد غير موجودة
07:03 | 2025-09-28
28/09/2025 07:03:55
Lebanon 24
Lebanon 24
المقداد: حفظ المقاومة ودماء الشهداء أمانة في أعناقنا
Lebanon 24
المقداد: حفظ المقاومة ودماء الشهداء أمانة في أعناقنا
07:00 | 2025-09-28
28/09/2025 07:00:39
Lebanon 24
Lebanon 24
الحواط: أمامنا فرصة أساسية ومحورية مع بداية عهد جديد يعيد تفعيل الدستور واتفاق الطائف
Lebanon 24
الحواط: أمامنا فرصة أساسية ومحورية مع بداية عهد جديد يعيد تفعيل الدستور واتفاق الطائف
06:59 | 2025-09-28
28/09/2025 06:59:16
Lebanon 24
Lebanon 24
غداً.. تدابير سير بمناسبة انعقاد جلسة لمجلس النوّاب
Lebanon 24
غداً.. تدابير سير بمناسبة انعقاد جلسة لمجلس النوّاب
06:49 | 2025-09-28
28/09/2025 06:49:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
ما حقيقة وفاة الشيف اللبنانية الشهيرة عبير الصغير؟
Lebanon 24
ما حقيقة وفاة الشيف اللبنانية الشهيرة عبير الصغير؟
16:34 | 2025-09-27
27/09/2025 04:34:29
Lebanon 24
Lebanon 24
"حصرية السلاح" أولى ضحايا صخرة الروشة
Lebanon 24
"حصرية السلاح" أولى ضحايا صخرة الروشة
09:00 | 2025-09-27
27/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"حربٌ جديدة".. ماذا قيلَ عن لبنان في تل أبيب؟
Lebanon 24
"حربٌ جديدة".. ماذا قيلَ عن لبنان في تل أبيب؟
16:30 | 2025-09-27
27/09/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يجري عند مداخل الضاحية؟ إقرأوا هذا الخبر
Lebanon 24
ماذا يجري عند مداخل الضاحية؟ إقرأوا هذا الخبر
15:25 | 2025-09-27
27/09/2025 03:25:10
Lebanon 24
Lebanon 24
عن نصرالله و"قيادي بارز" في الحزب.. إقرأوا آخر تقرير إسرائيلي!
Lebanon 24
عن نصرالله و"قيادي بارز" في الحزب.. إقرأوا آخر تقرير إسرائيلي!
14:22 | 2025-09-27
27/09/2025 02:22:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
07:22 | 2025-09-28
مخاتير سابقون في قضاء البترون زاروا يزبك لعرض مطالبهم
07:03 | 2025-09-28
المفتي قبلان: السلطة السياسية في هذا البلد غير موجودة
07:00 | 2025-09-28
المقداد: حفظ المقاومة ودماء الشهداء أمانة في أعناقنا
06:59 | 2025-09-28
الحواط: أمامنا فرصة أساسية ومحورية مع بداية عهد جديد يعيد تفعيل الدستور واتفاق الطائف
06:49 | 2025-09-28
غداً.. تدابير سير بمناسبة انعقاد جلسة لمجلس النوّاب
06:41 | 2025-09-28
بالفيديو... إحتراق "فان" لنقل الركاب في حيّ السلم
فيديو
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
28/09/2025 14:25:48
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
28/09/2025 14:25:48
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
28/09/2025 14:25:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24