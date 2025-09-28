Advertisement

لبنان

فضل الله: لبناء دولة قوية قادرة على حماية أرضها

Lebanon 24
28-09-2025 | 04:48
قال العلامة السيد علي فضل الله خلال لقاء حواري في حارة حريك إنَّ "الشيعة في لبنان كانوا وما زالوا من أحرص المكوّنات على بناء دولة عادلة وقوية وحريصة على جميع أبنائها"، مستغربًا "طريقة التعاطي مع موضوع رفع صور لرموز مقاومة قدّمت التضحيات من أجل لبنان وعزّته وسيادته".
وأكد فضل الله الحرص في الوقت نفسه على تطبيق القوانين، مُبدياً أسفه لـ"غياب الحكمة والعقلانية وسعة الصدر عن كثير من هم في مواقع المسؤولية في التعامل مع هذا الموضوع، خصوصاً في بلد يواجه التحديات والضغوط".
 
 
كذلك، استغرب فضل الله ما اعتبره "افتعال معارك وهمية بدل التوجّه إلى بناء دولة قوية قادرة على حماية أرضها ومنع الاعتداءات عن أبنائها".


ودعا إلى معالجة هذه الحادثة عبر مدّ جسور التواصل وتجنّب القطيعة، محذّرًا "من استغلالها من قِبَل من لا يريد خيرًا للوطن، ومن إثارة أجواء الفتنة والخطابات الاستفزازية، في وقت نحن أحوج ما نكون فيه إلى توحيد الكلمة والجهود لمواجهة التحديات التي تعصف بالبلاد والمنطقة".
 

وعن دعوات التقارب، قال فضل الله: "نحن من دعاة التقريب وإزالة كل الحواجز بين مكوّنات هذا الوطن، وبين الدول العربية والإسلامية، والبحث الدائم عن المشتركات التي توحّد الأمّة. فإذا لم نوحّد الصفوف، فلن نكون قادرين على مواجهة هذا العدو الذي يهدّد الجميع بمشاريعه وأطماعه".
