فضل الله: لبناء دولة قوية قادرة على حماية أرضها

قال العلامة خلال لقاء حواري في حارة حريك إنَّ " في كانوا وما زالوا من أحرص المكوّنات على بناء وقوية وحريصة على جميع أبنائها"، مستغربًا "طريقة التعاطي مع موضوع رفع صور لرموز مقاومة قدّمت التضحيات من أجل لبنان وعزّته وسيادته".

وأكد الحرص في الوقت نفسه على تطبيق القوانين، مُبدياً أسفه لـ"غياب والعقلانية وسعة عن كثير من هم في مواقع المسؤولية في التعامل مع هذا الموضوع، خصوصاً في بلد يواجه التحديات والضغوط".

كذلك، استغرب فضل الله ما اعتبره "افتعال معارك وهمية بدل التوجّه إلى بناء دولة قوية قادرة على حماية أرضها ومنع الاعتداءات عن أبنائها".





ودعا إلى معالجة هذه الحادثة عبر مدّ جسور التواصل وتجنّب القطيعة، محذّرًا "من استغلالها من قِبَل من لا يريد خيرًا للوطن، ومن إثارة أجواء الفتنة والخطابات الاستفزازية، في وقت نحن أحوج ما نكون فيه إلى توحيد الكلمة والجهود لمواجهة التحديات التي تعصف بالبلاد والمنطقة".

