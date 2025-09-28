من مبادرة إلى مهرجان.. كفرزبد تنتفض للبيئة

تحوّل نشاط التنظيف الذي نظمته مؤسسة بالتعاون مع بلدية كفرزبد إلى ما يشبه مظاهرة بيئية، بعدما فاق حجم المشاركة كل التوقعات، وسجّل حضورًا لافتًا لرئيس البلدية ، إلى جانب الأهالي والجمعيات والمجموعات الشبابية، في مشهد عكس التزامًا جماعيًا بقضية البيئة.

وانطلقت الحملة على الطرقات والمواقع العامة، وسط أجواء مفعمة بالحماسة وروح التعاون، حيث أثبت أبناء كفرزبد وقضاء أن حماية البيئة تبدأ من المبادرات المحلية والعمل الميداني المشترك. وأضفى الحشد الكبير طابعًا احتفاليًا على النشاط، ليؤكد أن البيئة قضية جامعة تتجاوز الفوارق العمرية والانتماءات المختلفة.

ويأتي هذا التحرك استكمالًا لحملة للتنظيف التي شملت بلدات عدة من الأسبوع الماضي، ضمن رؤية مؤسسة ميشال لتعزيز مفهوم المواطنة البيئية وبناء مجتمع أكثر وعيًا واستدامة.