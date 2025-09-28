Advertisement

لبنان

من مبادرة إلى مهرجان.. كفرزبد تنتفض للبيئة

Lebanon 24
28-09-2025 | 05:03
تحوّل نشاط التنظيف الذي نظمته مؤسسة ميشال ضاهر بالتعاون مع بلدية كفرزبد إلى ما يشبه مظاهرة بيئية، بعدما فاق حجم المشاركة كل التوقعات، وسجّل حضورًا لافتًا لرئيس البلدية حسن شكر، إلى جانب الأهالي والجمعيات والمجموعات الشبابية، في مشهد عكس التزامًا جماعيًا بقضية البيئة.
وانطلقت الحملة صباح اليوم على الطرقات والمواقع العامة، وسط أجواء مفعمة بالحماسة وروح التعاون، حيث أثبت أبناء كفرزبد وقضاء زحلة أن حماية البيئة تبدأ من المبادرات المحلية والعمل الميداني المشترك. وأضفى الحشد الكبير طابعًا احتفاليًا على النشاط، ليؤكد أن البيئة قضية جامعة تتجاوز الفوارق العمرية والانتماءات المختلفة.
 
ويأتي هذا التحرك استكمالًا لحملة اليوم العالمي للتنظيف التي شملت بلدات عدة من قضاء زحلة الأسبوع الماضي، ضمن رؤية مؤسسة ميشال ضاهر لتعزيز مفهوم المواطنة البيئية وبناء مجتمع أكثر وعيًا واستدامة.
 
 
 
 
 
