لبنان

قاسم استقبل لاريجاني: حزب الله منفتح على الجميع

Lebanon 24
28-09-2025 | 05:14
استقبل الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي ‏لاريجاني بحضور سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان مجتبى أماني.
وقد أكد لاريجاني ‏وقوف إيران ودعمها للبنان ومقاومته بناءً على توجيهات المرشد الإيراني علي الخامنئي ومواكبة الحكومة ‏والشعب الإيراني، وأن إيران حاضرة لكل مستويات الدعم للبنان ومقاومته. ‏

وشكر قاسم الجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادةً وحكومةً وشعباً على تعزيتهم ومباركتهم بشهادة ‏السيدين والشهداء، وعلى ما قدموه للبنان ومقاومته. وأكد للوفد بأن لبنان صامد أمام التحديات والتهديدات الأميركية ـ ‏الإسرائيلية، وأن الشعب المقاوم على درجة عالية من العزة ودعم التحرير والاستقلال، ومن يرى مواقف الناس ‏الشجاعة والصابرة يؤمن بأن النصر حليفهم في مواجهة العدو الإسرائيلي.

وأضاف: حزب الله منفتح على الجميع، ومستعد لكل أشكال التعاون مع الذين يقفون بوجه العدو الإسرائيلي الذي ‏يشكل خطراً على الجميع مِن دون استثناء، خطراً على الشعوب والأنظمة والمقاومة. ونحن نؤمن أن لهذا الجبروت ‏العدواني الإسرائيلي نهاية ذليلة مع هذا الصمود الرائع في مواجهته. ‏
 
 
 
