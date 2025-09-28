28
لبنان
قاسم استقبل لاريجاني: حزب الله منفتح على الجميع
Lebanon 24
28-09-2025
|
05:14
استقبل
الأمين العام
لحزب الله الشيخ نعيم
قاسم
أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي
الإيراني
علي لاريجاني بحضور سفير الجمهورية الإسلامية
الإيرانية
في
لبنان
مجتبى أماني.
وقد أكد لاريجاني وقوف
إيران
ودعمها للبنان ومقاومته بناءً على توجيهات المرشد الإيراني علي الخامنئي ومواكبة الحكومة والشعب الإيراني، وأن إيران حاضرة لكل مستويات الدعم للبنان ومقاومته.
وشكر قاسم الجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادةً وحكومةً وشعباً على تعزيتهم ومباركتهم بشهادة السيدين والشهداء، وعلى ما قدموه للبنان ومقاومته. وأكد للوفد بأن لبنان صامد أمام التحديات والتهديدات الأميركية ـ
الإسرائيلية
، وأن الشعب المقاوم على درجة عالية من العزة ودعم التحرير والاستقلال، ومن يرى مواقف الناس الشجاعة والصابرة يؤمن بأن النصر حليفهم في مواجهة العدو
الإسرائيلي
.
وأضاف:
حزب الله
منفتح على الجميع، ومستعد لكل أشكال التعاون مع الذين يقفون بوجه العدو الإسرائيلي الذي يشكل خطراً على الجميع مِن دون استثناء، خطراً على الشعوب والأنظمة والمقاومة. ونحن نؤمن أن لهذا الجبروت العدواني الإسرائيلي نهاية ذليلة مع هذا الصمود الرائع في مواجهته.
