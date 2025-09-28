27
لبنان
بالصور... أفاع في غرفة حرس قوى الأمن!
Lebanon 24
28-09-2025
|
07:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت مندوبة "
لبنان 24
"، أنّ عناصر قوى الأمن الداخليّ في سرايا
المنية
، فوجئوا بوجود أفاعٍ داخل غرفة الحرس.
وفي هذا السياق، وجّه الأهالي والناشطون مناشدات عاجلة إلى المعنيين من أجل التدخل الفوري، لما تُشكّله هذه الحادثة من تهديد مباشر على العناصر العاملين في السرايا والمواطنين.
