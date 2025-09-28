هاشم: على الحكومة وضع خطة اعادة الاعمار

Advertisement

إعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب الدكتور ، خلال لقائه وفودا في منزله في ، ان "الوضع الراهن الذي يمر فيه والمنطقة في هذه المرحلة تتطلب اعتماد اللغة الهادئة والتعاطي بحكمة وهدوء وعقلانية والابتعاد عن كل ما يزيد من حالة التوتر والتشنج لحماية الوطن وتحصينه، وحفاظا على الاستقرار الوطني وسد اي ثغرة قد يحاول العدو النفاذ من خلالها لتخريب الواقع الداخلي".أضاف: " الجميع يتحمل المسؤولية لجهة درء الاخطار عن بلدنا كي لا يندم البعض على ما قد يصيب وطننا نتيجة بعض الاخطاء والارتكابات".وختم هاشم: "امام التحديات والظروف التي يواجهها وطننا يبقى الجنوب والمناطق الحدودية خاصة تدفع ضريبة المواجهة بصمود ابناء القرى وتمسكهم بارضهم رغم الدمار والخراب، وهذا ما يتطلب من الحكومة الاسراع بوضع خطة اعادة الاعمار وتأمين الاعتمادات اللازمة ودعم صمود ابناء القرى الامامية لان بقاءهم على ارضهم يعتبر عامل دعم للوطن كل الوطن، ولا يجوز التذرع بعجز في الموازنة، فأي عجز من اجل القرى الامامية هو انجاز وفعل وطني بامتياز".