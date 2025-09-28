Advertisement

لبنان

إنجاز المرحلة الأولى من تأهيل مبانٍ تراثية في بعلبك تضررت من العدوان الإسرائيلي

Lebanon 24
28-09-2025 | 07:49
A-
A+
Doc-P-1422521-638946680129470835.jpg
Doc-P-1422521-638946680129470835.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
جال المدير التنفيذي للتحالف الدولي لحماية التراث (ALIPH) فاليري فريدلاند، والمدير العام للآثار المهندس سركيس الخوري، في بعلبك، في إطار مشروع يهدف إلى صون التراث المعماري العريق لمدينة بعلبك.
Advertisement

 

ورافقهما في الجولة رئيس بلدية بعلبك المحامي أحمد الطفيلي، مؤسس الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب الدكتور رامي اللقيس، مسؤولة موقع بعلبك الأثري لور سلوم، مسؤول قسم الأبنية الأثرية في لبنان الدكتور خالد الرفاعي، ومدير المشروع المهندس خالد صلح.

 

وخلال الجولة، أعلن اللقيس عن "إنجاز المرحلة الأولى من أعمال إعادة تأهيل عدد من المباني التراثية في مدينة بعلبك، المتضررة جراء العدوان الإسرائيلي، والتي شملت ترميم وإعادة إحياء معالم متأثرة، بما يعيد إليها قيمتها التاريخية والمعمارية ويعزز حضورها في المشهد الثقافي".

 

وأشار اللقيس إلى "قرب انطلاق المرحلة الثانية من المشروع، والتي ستتضمن "إعادة ترميم مواقع تراثية وأثرية إضافية، في خطوة تهدف إلى ترسيخ مكانة بعلبك كوجهة حضارية وسياحية بارزة، وضمان استمرارية الجهود الدولية والوطنية في حماية إرثها الأثري الفريد".
مواضيع ذات صلة
"الاعتدال الوطني": صدور مرسوم هبة تأهيل منشآت معملي البارد الكهرومائية إنجاز حيوي
lebanon 24
28/09/2025 19:37:15 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: دخلنا المرحلة الأولى من السيطرة على مدينة غزة
lebanon 24
28/09/2025 19:37:15 Lebanon 24 Lebanon 24
السيدة الأولى نعمت عون: موضوع السجون أتابعه ونعمل على مشروع تأهيل السجون وتحسينهم ضمن الممكن
lebanon 24
28/09/2025 19:37:15 Lebanon 24 Lebanon 24
تعثّر المرحلة الأولى من خطّة عودة السوريين
lebanon 24
28/09/2025 19:37:15 Lebanon 24 Lebanon 24

الجمعية اللبنانية

المدير العام

مدينة بعلبك

اللبنانية

إسرائيل

الرفاعي

الخوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:29 | 2025-09-28
12:16 | 2025-09-28
12:13 | 2025-09-28
12:06 | 2025-09-28
11:58 | 2025-09-28
11:53 | 2025-09-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24