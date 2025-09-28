إنجاز المرحلة الأولى من تأهيل مبانٍ تراثية في بعلبك تضررت من العدوان الإسرائيلي

Advertisement

جال المدير التنفيذي للتحالف الدولي لحماية التراث (ALIPH) فاليري فريدلاند، والمدير العام للآثار المهندس سركيس ، في ، في إطار مشروع يهدف إلى صون التراث المعماري العريق لمدينة بعلبك.ورافقهما في الجولة رئيس بلدية بعلبك المحامي أحمد الطفيلي، مؤسس للدراسات والتدريب الدكتور رامي اللقيس، مسؤولة موقع بعلبك الأثري لور سلوم، مسؤول قسم الأبنية الأثرية في الدكتور خالد ، ومدير المشروع المهندس خالد صلح.وخلال الجولة، أعلن اللقيس عن "إنجاز المرحلة الأولى من أعمال إعادة تأهيل عدد من المباني التراثية في ، المتضررة جراء العدوان ، والتي شملت ترميم وإعادة إحياء معالم متأثرة، بما يعيد إليها قيمتها التاريخية والمعمارية ويعزز حضورها في المشهد الثقافي".وأشار اللقيس إلى "قرب انطلاق المرحلة الثانية من المشروع، والتي ستتضمن "إعادة ترميم مواقع تراثية وأثرية إضافية، في خطوة تهدف إلى ترسيخ مكانة بعلبك كوجهة حضارية وسياحية بارزة، وضمان استمرارية الجهود الدولية والوطنية في حماية إرثها الأثري الفريد".