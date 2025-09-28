Advertisement

لبنان

البعريني: لنكن جميعنا خلف مؤسسات الدولة علنا ننجح بحمايتها

Lebanon 24
28-09-2025 | 08:46
سأل عضو تكتّل "الاعتدال الوطنيّ" النّائب وليد البعريني "إلى متى سنبقى نعتمد سياسة استغلال المناسبات من قبل كل الاطراف لشد العصب وتعميق الشرخ؟ وهل هكذا تبنى الاوطان وتُستنهض الدول؟".
وتابع البعريني خلال سلسلة لقاءات واستقبالات في عكار: "نعيش في زمن باتت الامور فيه خارج اطار أي منطق، فما يجري على كل الصعد حفلة مزايدات في وقت يتغيّر وجه المنطقة، ومن الأجدى في لبنان أن نكون كلمة واحدة ويدًا واحدة للحفاظ على بلدنا".

وأضاف: "نقول للجميع كفى مزايدات، وكفى تحريضًا وكفى شد عصب. عليكم أن تعوا حجم التحوّلات في المنطقة وخطورتها ولا تتلهّوا بزواريب تؤخّر ولا تقدّم. فالأيام التي نعيش مصيريّة، ولا يمكن التعامل معها بخفة. فلتكن هناك كلمة واحدة، كلمة لبنانيّة تعبّر عنها الدولة التي تضم الجميع ويشارك الجميع بمؤسساتها، ولنكن كلنا خلف هذه المؤسّسات علّنا ننجح بحماية لبنان من العواصف الآتية" .
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24