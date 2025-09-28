27
o
بيروت
26
o
طرابلس
26
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
28
o
جونية
25
o
النبطية
22
o
زحلة
22
o
بعلبك
13
o
بشري
22
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
البعريني: لنكن جميعنا خلف مؤسسات الدولة علنا ننجح بحمايتها
Lebanon 24
28-09-2025
|
08:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
سأل عضو تكتّل "الاعتدال الوطنيّ" النّائب
وليد البعريني
"إلى متى سنبقى نعتمد سياسة استغلال المناسبات من قبل كل الاطراف لشد العصب وتعميق الشرخ؟ وهل هكذا تبنى الاوطان وتُستنهض الدول؟".
Advertisement
وتابع البعريني خلال سلسلة لقاءات واستقبالات في
عكار
: "نعيش في زمن باتت الامور فيه خارج اطار أي منطق، فما يجري على كل الصعد حفلة مزايدات في وقت يتغيّر وجه المنطقة، ومن الأجدى في
لبنان
أن نكون كلمة واحدة ويدًا واحدة للحفاظ على بلدنا".
وأضاف: "نقول للجميع كفى مزايدات، وكفى تحريضًا وكفى شد عصب. عليكم أن تعوا حجم التحوّلات في المنطقة وخطورتها ولا تتلهّوا بزواريب تؤخّر ولا تقدّم. فالأيام التي نعيش مصيريّة، ولا يمكن التعامل معها بخفة. فلتكن هناك كلمة واحدة، كلمة لبنانيّة تعبّر عنها الدولة التي تضم الجميع ويشارك الجميع بمؤسساتها، ولنكن كلنا خلف هذه المؤسّسات علّنا ننجح بحماية لبنان من العواصف الآتية" .
مواضيع ذات صلة
المفتي الرفاعي: كلامي حول سحب السلاح المقصود منه الوقوف خلف الدولة ومؤسساتها الشرعية
Lebanon 24
المفتي الرفاعي: كلامي حول سحب السلاح المقصود منه الوقوف خلف الدولة ومؤسساتها الشرعية
28/09/2025 19:37:40
28/09/2025 19:37:40
Lebanon 24
Lebanon 24
البعريني: نُؤيّد سلام في دفاعه عن هيبة المؤسسات
Lebanon 24
البعريني: نُؤيّد سلام في دفاعه عن هيبة المؤسسات
28/09/2025 19:37:40
28/09/2025 19:37:40
Lebanon 24
Lebanon 24
البعريني: حماية الإنسان والبيئة أولوية تشريعية ووطنية
Lebanon 24
البعريني: حماية الإنسان والبيئة أولوية تشريعية ووطنية
28/09/2025 19:37:40
28/09/2025 19:37:40
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيسة المفوضية الأوروبية: نعمل بشكل وثيق مع رومانيا وجميع الدول الأعضاء لحماية أراضي الاتحاد الأوروبي
Lebanon 24
رئيسة المفوضية الأوروبية: نعمل بشكل وثيق مع رومانيا وجميع الدول الأعضاء لحماية أراضي الاتحاد الأوروبي
28/09/2025 19:37:40
28/09/2025 19:37:40
Lebanon 24
Lebanon 24
الاعتدال الوطني
وليد البعريني
مؤسسات الدولة
الدولة ال
لبنان
عكار
طراف
زايد
تابع
قد يعجبك أيضاً
باسيل من بشري: الجميع في هذه المنطقة مدعوون لقبول الآخر بفرح لا غصبًا
Lebanon 24
باسيل من بشري: الجميع في هذه المنطقة مدعوون لقبول الآخر بفرح لا غصبًا
12:29 | 2025-09-28
28/09/2025 12:29:24
Lebanon 24
Lebanon 24
من سامي الجميّل.. رسالة إلى "حزب الله"
Lebanon 24
من سامي الجميّل.. رسالة إلى "حزب الله"
12:16 | 2025-09-28
28/09/2025 12:16:29
Lebanon 24
Lebanon 24
الخير كرّم البطل جهاد الخير لفوزه ببطولة BPC
Lebanon 24
الخير كرّم البطل جهاد الخير لفوزه ببطولة BPC
12:13 | 2025-09-28
28/09/2025 12:13:40
Lebanon 24
Lebanon 24
انتحل صفة أمنية وقام بعمليات احتيال في بيروت.. هل وقعتم ضحيّته؟
Lebanon 24
انتحل صفة أمنية وقام بعمليات احتيال في بيروت.. هل وقعتم ضحيّته؟
12:06 | 2025-09-28
28/09/2025 12:06:22
Lebanon 24
Lebanon 24
"القوّات" أحيت ذكرى شهدائها بقدّاس في بكاسين
Lebanon 24
"القوّات" أحيت ذكرى شهدائها بقدّاس في بكاسين
11:58 | 2025-09-28
28/09/2025 11:58:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
ما حقيقة وفاة الشيف اللبنانية الشهيرة عبير الصغير؟
Lebanon 24
ما حقيقة وفاة الشيف اللبنانية الشهيرة عبير الصغير؟
16:34 | 2025-09-27
27/09/2025 04:34:29
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو متداول في منطقة مار مخايل... إليكم ما فعله شخصٌ بإحدى الفتيات
Lebanon 24
فيديو متداول في منطقة مار مخايل... إليكم ما فعله شخصٌ بإحدى الفتيات
06:02 | 2025-09-28
28/09/2025 06:02:36
Lebanon 24
Lebanon 24
"حربٌ جديدة".. ماذا قيلَ عن لبنان في تل أبيب؟
Lebanon 24
"حربٌ جديدة".. ماذا قيلَ عن لبنان في تل أبيب؟
16:30 | 2025-09-27
27/09/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما سيحصل إذا لم يُحصَر السلاح بيد الشرعية
Lebanon 24
هذا ما سيحصل إذا لم يُحصَر السلاح بيد الشرعية
09:01 | 2025-09-28
28/09/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يجري عند مداخل الضاحية؟ إقرأوا هذا الخبر
Lebanon 24
ماذا يجري عند مداخل الضاحية؟ إقرأوا هذا الخبر
15:25 | 2025-09-27
27/09/2025 03:25:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:29 | 2025-09-28
باسيل من بشري: الجميع في هذه المنطقة مدعوون لقبول الآخر بفرح لا غصبًا
12:16 | 2025-09-28
من سامي الجميّل.. رسالة إلى "حزب الله"
12:13 | 2025-09-28
الخير كرّم البطل جهاد الخير لفوزه ببطولة BPC
12:06 | 2025-09-28
انتحل صفة أمنية وقام بعمليات احتيال في بيروت.. هل وقعتم ضحيّته؟
11:58 | 2025-09-28
"القوّات" أحيت ذكرى شهدائها بقدّاس في بكاسين
11:53 | 2025-09-28
غارات اسرائيلية على عدد من القرى الجنوبية
فيديو
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
28/09/2025 19:37:40
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
28/09/2025 19:37:40
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
28/09/2025 19:37:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24