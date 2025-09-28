Advertisement

لبنان

عن الدفع للمودعين... إليكم آخر ما كشفه وزير الماليّة

Lebanon 24
28-09-2025 | 08:49
أكّد وزير الماليّة ياسين جابر، اّن "رئيس الحكومة نواف سلام يهتم شخصيّاً بمشروع قانون الفجوة المالية"، وأشار إلى أنّ "كلّ الاجتماعات تكون برئاسته والمطلوب السرعة وليس التسرّع".
Advertisement
 
 
وقال جابر للـ"أم تي في"، إنّ "المهمّ أنّ هناك نية لبدء برمجة الدفع للمودعين، قسم منها سيكون بشكل سريع لصغار المودعين، والباقي ستتمّ برمجته".
 
 
وأضاف أنّ "مصرف لبنان يعمل على الصعيد التقني ويبذل جهداً في هذا الخصوص، ولكن الأمور تحتاج إلى بعض الوقت، وكلّ التسريبات لا تزال افتراضات ولا شيء نهائياً".
 
 
وشدّد جابر على أنّ "الدولة لا يُمكن أنّ تكون مديونة إلا بوجود قانون"، وأعلن أنّه "سيكون هناك حلّ لمديونية الدولة".
 
 
وتابع: "ستُطرح مناقصة من أجل تكليف شركة تدقيق دولية للقيام بالتدقيق المطلوب في صرف أموال مصرف لبنان على الدعم".
 
 
وقال جابر: "نعمل على موضوع معاملات صيرفة التي شهدت استغلالاً كبيراً وطلبنا معلومات حول هذا الملف".
 
 
 
