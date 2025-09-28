عن الدفع للمودعين... إليكم آخر ما كشفه وزير الماليّة

أكّد وزير الماليّة ، اّن "رئيس الحكومة يهتم شخصيّاً بمشروع قانون المالية"، وأشار إلى أنّ "كلّ الاجتماعات تكون برئاسته والمطلوب السرعة وليس التسرّع".

Advertisement



وقال جابر للـ"أم تي في"، إنّ "المهمّ أنّ هناك نية لبدء برمجة الدفع للمودعين، قسم منها سيكون بشكل سريع لصغار المودعين، والباقي ستتمّ برمجته".



وأضاف أنّ " يعمل على الصعيد التقني ويبذل جهداً في هذا الخصوص، ولكن الأمور تحتاج إلى بعض الوقت، وكلّ التسريبات لا تزال افتراضات ولا شيء نهائياً".

وشدّد جابر على أنّ "الدولة لا يُمكن أنّ تكون مديونة إلا بوجود قانون"، وأعلن أنّه "سيكون هناك حلّ لمديونية الدولة".



وتابع: "ستُطرح مناقصة من أجل تكليف شركة تدقيق دولية للقيام بالتدقيق المطلوب في صرف أموال مصرف على الدعم".

وقال جابر: "نعمل على موضوع معاملات صيرفة التي شهدت استغلالاً كبيراً وطلبنا معلومات حول هذا الملف".