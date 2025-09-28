Advertisement

لبنان

أمن الدولة تحتفل بالذكرى الأربعين بيوم ترفيهي لأولاد العسكريين

Lebanon 24
28-09-2025 | 09:23
صدر عن المديرية العامة لأمن الدولةقسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:
برعاية وحضور المدير العام لأمن الدولة اللواء الركن إدكار لاوندس، إلى جانب عقيلته وكريمته، أُقيم صباح اليوم في المقر العام في بيروت يوم ترفيهي مخصّص لأولاد العسكريين، وذلك بمناسبة الذكرى الأربعين لتأسيس المديرية العامة لأمن الدولة.
وقد توجّه اللواء الركن لاوندس إلى الأطفال  بكلمة شدّد فيها على أنّ حضورهم هو العيد الحقيقي، معبّراً عن فخره واعتزازه بهم باعتبارهم مصدر الأمل والمستقبل الذي يمنح العسكريين القوة للاستمرار في أداء رسالتهم.
وتخلل النشاط عروض قتالية قدّمتها القوة الضاربة في مديرية الاستعلام والعمليات الخاصة، إضافةً إلى مسرحية وفقرات ترفيهية منوّعة، تلاها توزيع هدايا تذكارية على الأطفال المشاركين، ليُختتم اليوم الاحتفالي بقطع قالب حلوى بالمناسبة.
