لبنان

حريق كبير في جزين... النيران قضت على أشجار سنديان وصنوبر

Lebanon 24
28-09-2025 | 09:44
Doc-P-1422553-638946749017869811.jpg
Doc-P-1422553-638946749017869811.jpg photos 0
أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، أن حريقا كبيرا شب بين بلدتيّ بسري وتعيد، في منطقة جزين، وقد عمل الدفاع المدني بمؤازرة طائرة مروحية تابعة للجيش، وبمساعدة الأهالي، على محاولة إخماده، إلا أن الجهود لم تفلح حتى اللحظة، وقد قضت النيران على مساحات كبيرة من اشجار السنديان والصنوبر البري.
