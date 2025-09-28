حريق كبير في جزين... النيران قضت على أشجار سنديان وصنوبر

أفادت ، أن حريقا كبيرا شب بين بلدتيّ وتعيد، في ، وقد عمل الدفاع المدني بمؤازرة طائرة مروحية تابعة للجيش، وبمساعدة الأهالي، على محاولة إخماده، إلا أن الجهود لم تفلح حتى اللحظة، وقد قضت النيران على مساحات كبيرة من اشجار السنديان والصنوبر البري.

Advertisement