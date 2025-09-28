Advertisement

لبنان

سلام استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي

Lebanon 24
28-09-2025 | 10:05
استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام في دارته في قريطم المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله.
رئيس مجلس الوزراء

قوى الأمن الداخلي

المدير العام

مجلس الوزراء

نواف سلام

عبد الله.

عبد الله

في دار

