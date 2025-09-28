مخزومي في ذكرى تأسيس أمن الدولة: صمام أمان الوطن

كتب عبر منصة "اكس": "بمناسبة الذكرى الأربعين لتأسيس ، أتوجّه بالتهنئة إلى قيادة الجهاز وضباطه وأفراده، الذين يشكّلون صمّام أمان الوطن وحصنه المنيع في وجه التحديات. كل عام وأنتم بخير".

Advertisement