لبنان

مخزومي في ذكرى تأسيس أمن الدولة: صمام أمان الوطن

Lebanon 24
28-09-2025 | 10:28
كتب النائب فؤاد مخزومي عبر منصة "اكس": "بمناسبة الذكرى الأربعين لتأسيس المديرية العامة لأمن الدولة، أتوجّه بالتهنئة إلى قيادة الجهاز وضباطه وأفراده، الذين يشكّلون صمّام أمان الوطن وحصنه المنيع في وجه التحديات. كل عام وأنتم بخير".
