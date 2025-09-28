للمتوجهين إلى نفق نهر الكلب... خبر مهمّ جدّاً

Advertisement

أعلنت بلدية الضبيه - ذوق الخراب - - حارة البلانة، وبالتعاون مع وجهاز الشرطة البلدي أنه سيتم إقفال نفق من الجهة اليمنى واليسرى، ليلة الاثنين ٢٩ أيلول ٢.٢٥ وليلة الثلاثاء ٣٠ أيلول ٢٠٢٥، وذلك من الساعة 10:00 ليلاً ولغاية الساعة 5:00 فجرًا في إطار أعمال إعادة ترميم وإضاءة النفق ضمن مبادرة طرقات آمنة.لذا، يرجى من المواطنين أخذ والتقيد بتعليمات قوى الأمن الداخلي حرصًا على السلامة العامة.