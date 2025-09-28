Advertisement

لبنان

للمتوجهين إلى نفق نهر الكلب... خبر مهمّ جدّاً

Lebanon 24
28-09-2025 | 10:57
أعلنت بلدية الضبيه - ذوق الخراب - عوكر - حارة البلانة، وبالتعاون مع قوى الأمن الداخلي وجهاز الشرطة البلدي أنه سيتم إقفال نفق نهر الكلب من الجهة اليمنى واليسرى، ليلة الاثنين ٢٩ أيلول ٢.٢٥ وليلة الثلاثاء ٣٠ أيلول ٢٠٢٥، وذلك من الساعة 10:00 ليلاً ولغاية الساعة 5:00 فجرًا في إطار أعمال إعادة ترميم وإضاءة النفق ضمن مبادرة طرقات آمنة.
لذا، يرجى من المواطنين أخذ العلم والتقيد بتعليمات قوى الأمن الداخلي حرصًا على السلامة العامة.
 
 
 
قوى الأمن الداخلي

جهاز الشرطة

نهر الكلب

العلم

عوكر

بادر

