بعلبك.. اجتماع تربوي يطلق مبادرات لتعزيز القيم المدرسية

نظّمت بلدية في قاعة "قصر بعلبك" التراثية الاجتماع الحواري الأول بحضور رئيس البلدية أحمد زهير الطفيلي، الدكتور ، وأعضاء وفاعليات تربوية.تركز الاجتماع على تعزيز التربية المواطنية في المدارس من خلال إدماج مفاهيم احترام القانون، قبول الآخر والعمل الجماعي. كما ناقش أهمية التعاون مع طلاب الفنون لتصميم ملصقات توعوية وتعزيز السلوكيات الإيجابية عبر جلسات حول التنمر والاختلاف وميثاق سلوكي طلابي.وشدد المشاركون على الاستخدام الآمن والمسؤول لوسائل التواصل الاجتماعي عبر دعوة مختصين وتأسيس أندية إعلامية طلابية. كما تم تبني مشروع إحياء عيد الشجرة ونشاطات موحدة تحت عنوان "طالب واعٍ.. مجتمع أقوى"، على أن يتم تحديد مواعيد هذه النشاطات بالتنسيق مع المدارس والجامعات والمؤسسات التربوية في المدينة.