لبنان

القومي السوري يعقد مؤتمره العام في ضهور الشوير: تثبيت الخيار المقاوم وانتخابات داخلية واسعة

Lebanon 24
28-09-2025 | 11:43
شهدت بلدة ضهور الشوير انعقاد المؤتمر العام للحزب السوري القومي الاجتماعي في دار سعاده الثقافية – الاجتماعية تحت شعار «ثابتون فكراً ونهجاً». افتتح رئيس الحزب أسعد حردان أعمال المؤتمر قبل أن يُنتخب وسام غزالي رئيساً للمؤتمر العام، وماجد الزين نائباً، وبترا فياض وجاد منذر ناموسين.
عرضت جلسات المؤتمر تقريري السلطتين التشريعية والتنفيذية. فقد قدّم سماح مهدي تقرير المجلس الأعلى، متوقفاً عند جهود سن القوانين وإنهاء الأزمة الحزبية، فيما عرض أسعد حردان تقرير السلطة التنفيذية متناولاً أعمال العمدات ومواقف الحزب من التطورات الداخلية والإقليمية. حردان شدّد على أنّ المؤتمر ينعقد في مرحلة مفصلية تواجه فيها الأمة مشاريع تفكيك واحتلال، مؤكداً أنّ المقاومة خيار تحرري ثابت وأنّ الحزب متمسك بوحدة المجتمع والدولة المدنية والعدالة الاجتماعية، وبمشروع «السوق المشرقية المشتركة» لتعزيز القوة الاقتصادية والسيادية. كما دعا إلى صون وحدة سوريا ومواجهة مشاريع التقسيم، وإلى دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وحذّر من تصاعد الخطاب الطائفي في لبنان، داعياً إلى تطبيق اتفاق الطائف كاملاً وبناء دولة قوية تحمي مواطنيها.

وفي اليوم التالي، اجتمع المجلس القومي وانتخب هيئته الجديدة: مأمون ملاعب رئيساً، ربيع جابر نائباً، ومريم مصطفى وأمية مرداس ناموسين. كما أُعلنت نتائج انتخابات المجلس الأعلى التي فاز بعضويتها أسعد حردان وجورج عيسى جريج ورامي قمر وكمال نادر ونصري خوري وسمير حجار وإياد معلوف وجورج ديب وجوزيف أبي نادر وفارس سعد وسمير عون وبطرس سعادة وقيصر عبيد وحسن كمال الدين ووائل الحسنية وقاسم صالح ونزيه روحانا، فيما فاز بالردافة عبد الباسط عباس وعلي الحاج حسن وربيع الأعور وأسعد البحري ووليد الشيخ.

وفاز بعضوية هيئة منح رتبة الأمانة إلياس عشي وأميرة المولى ونديم العريضي وعباس فاخوري وفداء حمية وشوقي باز وجورج عجيل وسليمان الغريب وفادي الشامي وحسن الزغبي، مع رديفين هما علي عسيران وحمود الأعور. ومن المقرر أن يؤدي المجلس الأعلى الجديد قسم المسؤولية في جلسة لاحقة وينتخب رئيسه وناموسه وهيئة منح رتبة الأمانة.
رئيس الحزب

الإسرائيلي

علي الحاج

المقاومة

الاحتلال

إسرائيل

الطائف

روحانا

