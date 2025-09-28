26
لبنان
غارات اسرائيلية على عدد من القرى الجنوبية
Lebanon 24
28-09-2025
|
11:53
شنّ الطيران الحربي الاسرائيلي عصر اليوم 3 غارات، مستهدفا سيارة في المنطقة الواقعة بين اطراف سهل الميدنة كفررمان والجرمق، بحسب ما افادت مندوبة "
لبنان 24
".
والقت الطائرات المغيرة عدة صواريخ جو ارض احدث انفجارها دويا هائلا تردد في ارجاء المنطقة.
كما شن الطيران الاسرائيلي غارة على منطقة
حومين الفوقا
في اقليم التفاح، مستهدفاً أحد المنازل من دون تسجيل اصابات، بحسب مندوبة "
لبنان
24".
