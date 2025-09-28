غارات اسرائيلية على عدد من القرى الجنوبية

Advertisement

شنّ الطيران الحربي الاسرائيلي عصر اليوم 3 غارات، مستهدفا سيارة في المنطقة الواقعة بين اطراف سهل الميدنة كفررمان والجرمق، بحسب ما افادت مندوبة " ".والقت الطائرات المغيرة عدة صواريخ جو ارض احدث انفجارها دويا هائلا تردد في ارجاء المنطقة.كما شن الطيران الاسرائيلي غارة على منطقة في اقليم التفاح، مستهدفاً أحد المنازل من دون تسجيل اصابات، بحسب مندوبة " 24".