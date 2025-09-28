الخير كرّم البطل جهاد الخير لفوزه ببطولة BPC

استقبل النائب أحمد الخير في مكتبه البطل المنّاوي جهاد الخير، تكريماً لفوزه ببطولة كأس بويكا للمحترفين (BPC)، حيث أهداه حزام البطولة الذهبي والكأس عربون محبة وتقدير لدعمه في مسيرته الرياضية.



وأعرب النائب الخير عن اعتزازه بإنجازات جهاد الخير التي ترفع اسم ولبنان عالياً، متمنياً له باسم أهالي المنية كل التوفيق في مشاركته المقبلة ضمن بطولة العالم للكيوكوشنكاي (KWF) في بين 10 و14 كانون الأول المقبل.

