لبنان

الخير كرّم البطل جهاد الخير لفوزه ببطولة BPC

Lebanon 24
28-09-2025 | 12:13
استقبل النائب أحمد الخير في مكتبه البطل المنّاوي جهاد الخير، تكريماً لفوزه ببطولة كأس بويكا للمحترفين (BPC)، حيث أهداه حزام البطولة الذهبي والكأس عربون محبة وتقدير لدعمه في مسيرته الرياضية.

وأعرب النائب الخير عن اعتزازه بإنجازات جهاد الخير التي ترفع اسم المنية ولبنان عالياً، متمنياً له باسم أهالي المنية كل التوفيق في مشاركته المقبلة ضمن بطولة العالم للكيوكوشنكاي (KWF) في المملكة العربية السعودية بين 10 و14 كانون الأول المقبل.
