لبنان

البعريني: عكار عائلة واحدة

Lebanon 24
28-09-2025 | 13:06
رعى النائب وليد البعريني في مكتبه ببلدة المحمرة مصالحة بين آل حربا وآل إبراهيم، بحضور الشيخ رفاعي حمود، عضو لجنة صندوق الزكاة في عكار علي الحايك وفاعليات.
وأشاد الشيخ حمود في كلمته بمبادرة البعريني والشيخ علي قدور، معتبراً أنها تجسد أسمى مظاهر النخوة والوعي المجتمعي، مؤكداً أن البعريني صمام أمان وصوت العقل والحكمة في عكار.

من جهته، شكر البعريني العائلتين على روحية التسامح، مؤكداً أن عكار كلها عائلة واحدة لا تفرّقها طائفة ولا خلاف.
