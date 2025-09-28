البعريني: عكار عائلة واحدة

Advertisement

رعى النائب في مكتبه ببلدة مصالحة بين آل حربا وآل إبراهيم، بحضور الشيخ رفاعي ، عضو في وفاعليات.وأشاد الشيخ حمود في كلمته بمبادرة البعريني والشيخ ، معتبراً أنها تجسد أسمى مظاهر النخوة والوعي المجتمعي، مؤكداً أن البعريني صمام أمان وصوت العقل والحكمة في عكار.، شكر البعريني العائلتين على روحية التسامح، مؤكداً أن عكار كلها عائلة واحدة لا تفرّقها طائفة ولا خلاف.