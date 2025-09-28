26
لبنان
بعد الغارات جنوباً.. هذا ما أعلنه الجيش الاسرائيلي
Lebanon 24
28-09-2025
|
13:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي
افيخاي ادرعي
ان جيش الدفاع أغار على مستودعات أسلحة تابعة لحزب الله في
جنوب لبنان
استخدمها التنظيم لترويج ودفع بمخططات إرهابية ضد
دولة إسرائيل
.
واعتبر
ادرعي
عبر منصة اكس ان وجود هذه البنى التحتية يشكل انتهاكًا للتفاهمات بين
إسرائيل
ولبنان حيث سيواصل جيش الدفاع العمل لإزالة أي تهديد على دولة إسرائيل.
