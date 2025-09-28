Advertisement

لبنان

بعد الغارات جنوباً.. هذا ما أعلنه الجيش الاسرائيلي

Lebanon 24
28-09-2025 | 13:06
أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي ان جيش الدفاع أغار على مستودعات أسلحة تابعة لحزب الله في جنوب لبنان استخدمها التنظيم لترويج ودفع بمخططات إرهابية ضد دولة إسرائيل.
واعتبر ادرعي عبر منصة اكس ان وجود هذه البنى التحتية يشكل انتهاكًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان حيث سيواصل جيش الدفاع العمل لإزالة أي تهديد على دولة إسرائيل.
