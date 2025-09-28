في طرابلس.. الخيل يتسبب باشكال بين شخصين

Advertisement

وقع إشكال فردي في قرب - على خلفية خلاف بين شخصين حول الخيل. تطوّر الإشكال من عراك وتضارب بالأيدي إلى إطلاق نار، من دون تسجيل إصابات، بحسب ما افادت مندوبة " ".على الفور حضرت قوة من الجيش إلى المكان وبدأت بملاحقة مطلقي النار الذين لاذوا بالفرار.