لبنان

في طرابلس.. الخيل يتسبب باشكال بين شخصين

Lebanon 24
28-09-2025 | 13:32
وقع إشكال فردي في منطقة القبة قرب مسجد حمزة - طرابلس على خلفية خلاف بين شخصين حول الخيل. تطوّر الإشكال من عراك وتضارب بالأيدي إلى إطلاق نار، من دون تسجيل إصابات، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
على الفور حضرت قوة من الجيش إلى المكان وبدأت بملاحقة مطلقي النار الذين لاذوا بالفرار.
 
