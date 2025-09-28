Advertisement

لبنان

في كنيسة سيدة الفرح في زحلة... البطريرك يوحنا العاشر يترأس القداس الالهي

28-09-2025 | 15:38
Doc-P-1422665-638946960814922451.jpg
Doc-P-1422665-638946960814922451.jpg photos 0
بحضورٍ رسمي وكنسي، أقام بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر قداس الأحد في كنيسة سيدة الفرح-زحلة. وشاركه في الخدمة المطران أنطونيوس الصوري متروبوليت زحلة وبعلبك وتوابعهما للروم الأرثوذكس والمطران نيفن صيقلي متروبوليت شهبا ولفيف من الآباء الكهنة والشمامسة. في كلمته في نهاية القداس، عبّر البطريرك عن سعادته لوجوده في كنيسة سيدة الفرح إلى جانب المطرانين أنطونيوس ونيفن وشدّد على أهمية الرجاء والفرح الذي يستمده الإنسان وسط ما يواجه من تحديات في حياته. كما وعبّر غبطته عن سعادته لوجوده في زحلة محيياً أبناء زحلة والبقاع. وبعد القداس جال البطريرك برفقة المطارنة والوفد المرافق على متحف المطران نيفن صيقلي المشيّد تحت الكنيسة.
ثم أولم صيقلي في دارته على شرف البطريرك يوحنا العاشر، بحضور كل من النائب السابق لرئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، النائب غسان سكاف، الوزير السابق غابي ليون، أمين عام اللقاء الأرثوذكسي النائب السابق مروان أبو فاضل، النائب السابق جوزيف المعلوف، السفير أنطوان شديد، مطراني أبرشية زحلة أنطونيوس الصوري وبولس سفر، القاضي ايلي معلوف، قائد منطقة البقاع في قوى الأمن الداخلي العميد نديم عبد المسيح، رئيس بلدية طليا أنطوان أبو حيدر، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة منير التيني، السيد نقولا بو فيصل والدكتور خليل صيقلي.

وتوجه المطران نيفن الى البطريرك يوحنا العاشر قائلا:" لقد تكرست وبوركت فعلا اليوم كنيسة سيدة الفرح بقدومكم وصلواتكم يا صاحب الغبطة فلكم منا جزيل الشكر والتقدير والاحترام".

وختاما تكلم البطريرك يوحنا العاشر شارحا للحضور شؤون وشجون الطائفة الارثوذكسية في المدى الانطاكي, وفي ظل الأحوال الدقيقة التي يمر بها الشرق الأوسط أضاف: "هذا الظرف يفرض تكاتف الكل من أجل الصمود أمام الأخطار المحدقة بجميع أبناء المنطقة".
PHOTO-2025-09-28-22-27-42.jpg
