25
o
بيروت
24
o
طرابلس
24
o
صور
23
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
17
o
النبطية
19
o
زحلة
18
o
بعلبك
7
o
بشري
19
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
خطة تحرك في الأيام المقبلة للمطالبة بتصحيح الأجور
Lebanon 24
28-09-2025
|
22:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت" الشرق الاوسط": سقطت كل الآمال التي كان يعقدها موظفو القطاع العام حول إمكانية تصحيح أجورهم في مشروع الموازنة الذي أقرته الحكومة الأسبوع الماضي، تمهيداً لإقراره في
البرلمان
، وما رافقه من إجراءات مالية تزيد الأعباء على مجتمع «مأزوم»؛ إذ ورغم أنّ نصف الموازنة المقدّرة بـ5.65 مليار دولار خُصص للرواتب والأجور، فإن النتيجة رواتب منهكة لا تقي من الفقر ومعاناة مستمرة منذ سنوات وقابلة للتفاقم.
Advertisement
عضو
الهيئة الإدارية
في
رابطة موظفي الإدارة العامة
إبراهيم نحال أكّد، أنّ الحكومة «واصلت في الموازنة الأخيرة نهجها القائم على استثناء موظفي القطاع العام»، معتبراً أنّ هذا النهج «ممنهج ويهدف إلى ضرب
الإدارة العامة
والتأسيس للخصخصة على حساب التعليم الرسمي والجامعة
اللبنانية
والمستشفيات الحكومية».
وأضاف أنّ ما جرى «يُظهر سياسة إقصاء واضحة لكل مكونات القطاع العام من موظفين ومتعاقدين ومتقاعدين»، لافتاً إلى أنّ الوعود التي قُدّمت للعسكريين المتقاعدين خلال مهلة عشرة أيام ليست جديدة، بل تكرار لنهج المماطلة. ورأى أنّ «الموارد المالية متاحة إذا توفرت الإرادة، سواء عبر مكافحة التهرّب الضريبي أو تحصيل عائدات الأملاك البحرية والنهرية أو تحرير الأموال التقاعدية المجمّدة»، متهماً الحكومة بزيادة رواتب الوزراء والنواب والمستشارين بنسب ضخمة مقابل تجاهل تصحيح أجور الموظفين. وأوضح أنّ الرابطة «ستطرح خلال الأيام العشرة المقبلة خطة تحرك واضحة لفرض تصحيح عادل للرواتب والأجور واستعادة القدرة الشرائية».
وإضافة إلى عدم إقرار الزيادة على الرواتب، تضمنت الموازنة بند ضريبة الـ3 في المائة على الاستيراد؛ ما أثار مزيداً من الجدل إلى المشهد. الحكومة قدّمتها كخطوة لمكافحة التهرب الضريبي وملاحقة المؤسسات الوهمية، لكن موظفين وخبراء يرون أنّ الغموض يحيط بطريقة تطبيقها ويخشون انعكاسها سلباً على أصحاب الدخل المحدود.
مالياً ايضا ، كشف وزير المال عن نية لبدء برمجة الدفع للمودعين، قسم منها سيكون بشكل سريع لصغار المودعين، والباقي ستتم برمجته، مستدركاً: الأمور تحتاج لبعض الوقت، وكشف انه ستطرح مناقصة من اجل تكليف شركة تدقيق دولية للقيام بالتدقيق في صرف اموال
مصرف لبنان
على الدعم.
مواضيع ذات صلة
مسؤول عسكري إسرائيلي: نتوقع الانتهاء من خطة الهجوم على مدينة غزة في الأيام المقبلة
Lebanon 24
مسؤول عسكري إسرائيلي: نتوقع الانتهاء من خطة الهجوم على مدينة غزة في الأيام المقبلة
29/09/2025 07:20:39
29/09/2025 07:20:39
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: قرار التحرك في شيكاغو قد يصدر خلال الأيام المقبلة
Lebanon 24
ترامب: قرار التحرك في شيكاغو قد يصدر خلال الأيام المقبلة
29/09/2025 07:20:39
29/09/2025 07:20:39
Lebanon 24
Lebanon 24
نقابات العمال تدعو إلى رفع الأجور وتلوّح بتحركات احتجاجية
Lebanon 24
نقابات العمال تدعو إلى رفع الأجور وتلوّح بتحركات احتجاجية
29/09/2025 07:20:39
29/09/2025 07:20:39
Lebanon 24
Lebanon 24
مطالب بإدراج اقتراح هذا القانون على جدول الجلسة المقبلة
Lebanon 24
مطالب بإدراج اقتراح هذا القانون على جدول الجلسة المقبلة
29/09/2025 07:20:39
29/09/2025 07:20:39
Lebanon 24
Lebanon 24
رابطة موظفي الإدارة العامة
رابطة موظفي الإدارة
المستشفيات الحكومية
الجامعة اللبنانية
جامعة اللبنانية
الهيئة الإدارية
الإدارة العامة
مصرف لبنان
تابع
قد يعجبك أيضاً
عاصفة صخرة الروشة الى إنحسار مؤقت وجلسة قريبة لمجلس الوزراء
Lebanon 24
عاصفة صخرة الروشة الى إنحسار مؤقت وجلسة قريبة لمجلس الوزراء
22:07 | 2025-09-28
28/09/2025 10:07:00
Lebanon 24
Lebanon 24
المعركة على أصوات المغتربين تحتدم واشتباك نيابي مرتقب اليوم بشأن قانون الانتخابات
Lebanon 24
المعركة على أصوات المغتربين تحتدم واشتباك نيابي مرتقب اليوم بشأن قانون الانتخابات
22:08 | 2025-09-28
28/09/2025 10:08:00
Lebanon 24
Lebanon 24
برّاك جدد مطالبة لبنان بنزع سلاح "حزب الله" والاخير يكشف عن لاءاته
Lebanon 24
برّاك جدد مطالبة لبنان بنزع سلاح "حزب الله" والاخير يكشف عن لاءاته
22:10 | 2025-09-28
28/09/2025 10:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الراعي في الجنوب: بقاؤه قويّاً ومحصّناً ضمانة لبقاء لبنان
Lebanon 24
الراعي في الجنوب: بقاؤه قويّاً ومحصّناً ضمانة لبقاء لبنان
22:10 | 2025-09-28
28/09/2025 10:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما حمله لاريجاني إلى بيروت
Lebanon 24
هذا ما حمله لاريجاني إلى بيروت
22:52 | 2025-09-28
28/09/2025 10:52:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
فيديو متداول في منطقة مار مخايل... إليكم ما فعله شخصٌ بإحدى الفتيات
Lebanon 24
فيديو متداول في منطقة مار مخايل... إليكم ما فعله شخصٌ بإحدى الفتيات
06:02 | 2025-09-28
28/09/2025 06:02:36
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما سيحصل إذا لم يُحصَر السلاح بيد الشرعية
Lebanon 24
هذا ما سيحصل إذا لم يُحصَر السلاح بيد الشرعية
09:01 | 2025-09-28
28/09/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن البواحير... ماذا أوضح الأب إيلي خنيصر؟
Lebanon 24
بشأن البواحير... ماذا أوضح الأب إيلي خنيصر؟
08:06 | 2025-09-28
28/09/2025 08:06:40
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الدفع للمودعين... إليكم آخر ما كشفه وزير الماليّة
Lebanon 24
عن الدفع للمودعين... إليكم آخر ما كشفه وزير الماليّة
08:49 | 2025-09-28
28/09/2025 08:49:14
Lebanon 24
Lebanon 24
"حدث استثنائي في الشرق الأوسط" تحدث عنه ترامب.. فما القصة؟
Lebanon 24
"حدث استثنائي في الشرق الأوسط" تحدث عنه ترامب.. فما القصة؟
12:56 | 2025-09-28
28/09/2025 12:56:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في لبنان
22:07 | 2025-09-28
عاصفة صخرة الروشة الى إنحسار مؤقت وجلسة قريبة لمجلس الوزراء
22:08 | 2025-09-28
المعركة على أصوات المغتربين تحتدم واشتباك نيابي مرتقب اليوم بشأن قانون الانتخابات
22:10 | 2025-09-28
برّاك جدد مطالبة لبنان بنزع سلاح "حزب الله" والاخير يكشف عن لاءاته
22:10 | 2025-09-28
الراعي في الجنوب: بقاؤه قويّاً ومحصّناً ضمانة لبقاء لبنان
22:52 | 2025-09-28
هذا ما حمله لاريجاني إلى بيروت
22:49 | 2025-09-28
بري لتجنب المزيد وتحييد الجيش
فيديو
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
29/09/2025 07:20:39
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
29/09/2025 07:20:39
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
29/09/2025 07:20:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24