Advertisement

لبنان

العلاقة بين واشنطن وبيروت على مُفترق طرق

Lebanon 24
28-09-2025 | 22:37
A-
A+
Doc-P-1422718-638947211321879682.jpeg
Doc-P-1422718-638947211321879682.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يشهد لبنان في الفترة الأخيرة توترات سياسية وأمنية معقدة، تنعكس بشكل واضح على العلاقات بين الأطراف المحلية والدولية، حيث تشكل تصريحات الموفد الاميركي توم براك بورصة لمواقف واشنطن، وتحديدا الرئيس دونالد ترامب، مسلطة الضوء على بعض القضايا الحساسة التي تواجه لبنان والمنطقة بشكل عام.
Advertisement
وكتب ميشال نصر في" الديار": تأتي تصريحات براك لتكشف عن اتجاه استراتيجي جديد في المقاربة الأميركية للملف اللبناني، باتت اوضح بعد لقاء رئيس الجمهورية بوزير الخارجية الاميركي، وما تبعه من أحداث في بيروت، خصوصاً في ما يتعلق "بحصر السلاح" ومصير اتفاق وقف الاعمال العدائية، الذي صيغ يومذاك برعاية دولية، والذي يبدو اليوم موضع مراجعة ضمن خطاب يحمل مزيجاً من التحذير والتصعيد، ويضع لبنان مجدداً أمام استحقاق سيادي وأمني معقّد.
تقول مصادر ديبلوماسية ان موجة تصريحات براك الاخيرة، لا يمكن فصلها عن السياق الأوسع للصراع الأميركي - الإيراني، وانخراط واشنطن في رسم توازنات جديدة على حدود "إسرائيل" الشمالية، مؤشرة الى أن الملف اللبناني لم يعد هامشياً في الأجندة الأميركية، بل بات مرتبطاً عضوياً باستراتيجية واشنطن لاحتواء نفوذ طهران، وضبط إيقاع الصراع في المنطقة، وربما تحضيره لمنع انفجار واسع النطاق قد يتجاوز حدود لبنان، في مشهد يظهر حزب الله، في قلبه، كلاعب محوري في السياسة اللبنانية والأمن الإقليمي.

وتتابع المصادر بان برّاك في تصريحاته الأخيرة، أكد بوضوح أن الولايات المتحدة الأميركية لم تعد ضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان و "إسرائيل"، في اشارة تعتبر كتحول كبير في السياسة الأميركية، التي كانت قد أدّت دور الوسيط في إطار ضمانات أمنية بين الطرفين، فغياب الضمانات الأميركية قد يعكس توجهاً جديداً من واشنطن لعدم التدخل بشكل مباشر في القضايا الأمنية في لبنان، خاصةً في ظل الحديث عن قرب تنفيذ "تل ابيب" لضربة كبيرة في لبنان فور اعلان وقف النار في غزة.

وختمت المصادر كاشفة ان كل ما يتردد عن سحب لملف لبنان من براك هو غير دقيق راهنا، اذ ان مشاركته في لقاء عون - روبيو، في نيويورك، الى جانب مورغان اورتاغوس، انما جاء بطلب مباشر من الرئيس الاميركي دونالد ترامب، على خلفية التصريح الذي ادلى به قبل ساعات من اللقاء، والذي ارضى صقور الادارة، متحدثة عن توزيع للادوار بينه وبين اورتاغوس، باعتبار ما ينقل عنه عن عدم حماسته للتعامل مع العسكريين، خلافا لاورتاغوس.
 
مواضيع ذات صلة
القناة 13 الإسرائيلية: متظاهرون يغلقون مفترق طرق أمام مبنى وزارة الدفاع في تل أبيب
lebanon 24
29/09/2025 07:22:31 Lebanon 24 Lebanon 24
تيك توك على مفترق طرق.. أميركا وأوراكل في صفقة تاريخية
lebanon 24
29/09/2025 07:22:31 Lebanon 24 Lebanon 24
الضفة وغزة على مفترق طرق.. الوحدة الوطنية أو الانهيار!
lebanon 24
29/09/2025 07:22:31 Lebanon 24 Lebanon 24
زيارة أميركية مثقلة بالضغوط.. لبنان أمام مفترق طرق حاسم!
lebanon 24
29/09/2025 07:22:31 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

وزير الخارجية

دونالد ترامب

اللبنانية

حزب الله

الجمهوري

الاميركي

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:07 | 2025-09-28
22:08 | 2025-09-28
22:10 | 2025-09-28
22:10 | 2025-09-28
22:52 | 2025-09-28
22:49 | 2025-09-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24