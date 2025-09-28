Advertisement

لبنان

"حزب الله" واسرائيل: مرحلة جديدة

Lebanon 24
28-09-2025 | 22:39
كتب ابراهيم الامين في" الاخبار": تلتزم المقاومة صمتاً كاملاً إزاء عملية إعادة ترميم قدراتها العسكرية، وبات واضحاً أن القيادة الحالية للحزب تعتمد أسلوباً مغايراً تماماً لمرحلة ما قبل الحرب. فهي تتشدّد في منع أي حديث عن العمل العسكري، ما أوجد حالة جديدة داخل الحزب نفسه وفي محيطه القريب، وأضفى قدراً من الغموض حتى على أقرب أصدقائه، وفي مقدمتهم الجسم الإعلامي. هذا الغموض يخدم المقاومة، إذ يحول دون تمكين أحد من التكهّن بما يجري فعلياً. بل إن الذين يحاولون التذاكي بالخوض في هذا الملف يُسيئون إليها أكثر مما يفيدونها، وربما يضرون المقاومة أكثر من أعدائها.
يبدو أن الجهات المعادية للمقاومة في لبنان، ورعاتها الإقليميين، يواجهون معضلة تتعلق بإدارة المشهد السياسي اللبناني في المرحلة الفاصلة عن الانتخابات النيابية المقبلة.
وإذا كان كثيرون يربطون مصير أي عدوان إسرائيلي محتمل باستحقاق الانتخابات داخل الكيان، فإن في لبنان من بات يعتقد أنه في حال بقيت الأمور تسير على النحو الحالي، ستكون هزيمة حزب الله في الانتخابات مهمة صعبة جداً، خصوصاً أن صورة أركان السلطة الجديدة ونفوذها مختلفان جذرياً عمّا كانا عليه قبل ثمانية أشهر. ويُضاف إلى ذلك أن اللاعب الإقليمي الأبرز، أي السعودية، مشغول في الوقت الراهن بتأمين حكم أحمد الشرع وحمايته في سوريا، علماً أن السؤال عن موقف السعودية من مبادرة حزب الله، لا يزال من دون جواب، حتى ولو كان في لبنان من يملك الجواب الشافي.
عملياً، دخلنا في مرحلة جديدة. العدو يستعد لما أسماه نتنياهو «سنة القضاء على المحور الإيراني»، وهو برنامج مليء بالبارود والنار والدماء، بينما تستعد جبهة المقاومة، من لبنان إلى إيران، لمواجهة هذا التحدي بأسلوب يفترض أن يكون مختلفاً جذرياً عن الجولة السابقة.
