Advertisement

لبنان

وزير الداخلية: هذه هي مرجعيتي

Lebanon 24
28-09-2025 | 22:46
A-
A+
Doc-P-1422722-638947230257848554.jpg
Doc-P-1422722-638947230257848554.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يؤكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار لـ "النهار"، بعد تلقيه انتقادات حيال التعاطي الأمني للوزارة مع تظاهرة الروشة، بأن "مرجعيتي الدولة، ومحسوب عليها، وليس على الأشخاص. أنا وزير داخلية كل لبنان، ومسؤوليتي في الوزارة الحفاظ على أمن كل المواطنين. وما حصل في الروشة يسلك طريقه عبر القنوات القضائية المختصة".
Advertisement
ويضيف: "أنفذ ما يقرره الرئيسان عون وسلام. ورئيس الحكومة خط أحمر عندي".  
 
مواضيع ذات صلة
"مرجعيات عليا" طلبت والوزراء استجابوا
lebanon 24
29/09/2025 07:22:45 Lebanon 24 Lebanon 24
العلامة فضل الله: على اللبنانيين أن يكونوا أكثر حرصا في هذه المرحلة على الوحدة الداخلية
lebanon 24
29/09/2025 07:22:45 Lebanon 24 Lebanon 24
كرامي في تكريم المفتي دريان: المرجعية لحمل السلاح هي الدولة والجيش
lebanon 24
29/09/2025 07:22:45 Lebanon 24 Lebanon 24
"الداخلية" تنشر قرار تحديد توقيت وتدابير سير الشاحنات في هذه المحافظات
lebanon 24
29/09/2025 07:22:45 Lebanon 24 Lebanon 24

وزير الداخلية

أحمد الحجار

الحجار

الروشة

لبنان

حجار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:07 | 2025-09-28
22:08 | 2025-09-28
22:10 | 2025-09-28
22:10 | 2025-09-28
22:52 | 2025-09-28
22:49 | 2025-09-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24