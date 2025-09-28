25
وزير الداخلية: هذه هي مرجعيتي
Lebanon 24
28-09-2025
|
22:46
A-
A+
يؤكد
وزير الداخلية
والبلديات
أحمد الحجار
لـ "النهار"، بعد تلقيه انتقادات حيال التعاطي الأمني للوزارة مع تظاهرة
الروشة
، بأن "مرجعيتي الدولة، ومحسوب عليها، وليس على الأشخاص. أنا وزير داخلية كل
لبنان
، ومسؤوليتي في الوزارة الحفاظ على أمن كل المواطنين. وما حصل في الروشة يسلك طريقه عبر القنوات القضائية المختصة".
ويضيف: "أنفذ ما يقرره الرئيسان عون وسلام. ورئيس الحكومة خط أحمر عندي".
وزير الداخلية
أحمد الحجار
الحجار
الروشة
لبنان
حجار
