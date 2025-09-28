وزير الداخلية: هذه هي مرجعيتي

Advertisement

يؤكد والبلديات لـ "النهار"، بعد تلقيه انتقادات حيال التعاطي الأمني للوزارة مع تظاهرة ، بأن "مرجعيتي الدولة، ومحسوب عليها، وليس على الأشخاص. أنا وزير داخلية كل ، ومسؤوليتي في الوزارة الحفاظ على أمن كل المواطنين. وما حصل في الروشة يسلك طريقه عبر القنوات القضائية المختصة".ويضيف: "أنفذ ما يقرره الرئيسان عون وسلام. ورئيس الحكومة خط أحمر عندي".