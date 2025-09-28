25
o
بيروت
24
o
طرابلس
24
o
صور
23
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
17
o
النبطية
19
o
زحلة
18
o
بعلبك
7
o
بشري
19
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
هذا ما حمله لاريجاني إلى بيروت
Lebanon 24
28-09-2025
|
22:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب جوزيف قصيفي في" الجمهورية":كانت زيارة أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي
الإيراني
علي لاريجاني إلى
السعودية
واجتماعه مع ولي عهدها الامير محمد بن سلمان محطة مهمّة حيث لمس من الرياض استعداداً جاداً للتعاون. وتضيف المعلومات، أنّ لاريجاني رأى أنّ من المفيد نقل هذه الأجواء إلى المسؤولين اللبنانيين، والقوى الحليفة لإيران وفي مقدّمها «
حزب الله
»، وارتأى أن يضطلع بذلك لدى مجيئه إلى
بيروت
للمشاركة في الذكرى. وهو قال لمن التقاهم أنّ هناك تحسناً في العلاقات الإيرانية السعودية ينعكس ايجاباً على
لبنان
. ولم يتحدث عن طبيعة ما اتُفق عليه بين الجانبين، لكنه لمّح إلى وجود أجواء تتّجه إلى تعاون إقليمي في مواجهة
إسرائيل
. وفي المعلومات، أنّ
إيران
وفي ضوء تواصلها مع السعودية، طلبت من «حزب الله » الاستعداد لفتح صفحة جديدة مع
المملكة
، تبدأ من وقف الحملات الإعلامية من جانبه التي كانت تطاولها، ووقف أي سجال وإعطاء إشارات إيجابية تعلن الرغبة في العبور إلى مرحلة جديدة من العلاقة تقوم على التعاون. وبالفعل، فإنّ الحزب تجاوب، وكان تصريح أمينه العام الشيخ نعيم قاسم بالدعوة إلى فتح صفحة جديدة من الحوار والتفاهم مع الرياض، مؤشراً إلى مناخ جديد بدأ يأخذ مكانه تدريجاً في المشهد السياسي اللبناني. وحتى الساعة - ووفق المعطيات- لا حوار مباشراً بين الحزب والسعودية، والحوار يجري عبر قنوات أخرى بتشجيع من رئيس المجلس النيابي
نبيه بري
ومواكبة من السفارة
الإيرانية
، وإنّ الأمور تنحو في اتجاه تأمين أرضية ملائمة تساعد في إنطلاق الحوار المباشر بين الحزب والرياض.واستبعد لاريجاني أمام من التقاهم إجتياحاً إسرائيلياً للبنان، لكن الاعتداءات على النحو المعتاد يومياً قد تستمر، وهو أكّد وقوف بلاده إلى جانب لبنان، وأنّه واثق من قدرات «حزب الله » وقوته، وإذا تعرّض الأخير لعملية إسرائيلية واسعة بغرض استئصاله، فإنّ إيران لن تقف مكتوفة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هذا أول ما نشره لاريجاني فور وصوله إلى بيروت (فيديو)
Lebanon 24
هذا أول ما نشره لاريجاني فور وصوله إلى بيروت (فيديو)
29/09/2025 07:22:58
29/09/2025 07:22:58
Lebanon 24
Lebanon 24
رسائل لاريجاني.. بيروت ليست دمشق
Lebanon 24
رسائل لاريجاني.. بيروت ليست دمشق
29/09/2025 07:22:58
29/09/2025 07:22:58
Lebanon 24
Lebanon 24
لاريجاني في بيروت...تذكّروا ماذا قال ميقاتي لقاليباف
Lebanon 24
لاريجاني في بيروت...تذكّروا ماذا قال ميقاتي لقاليباف
29/09/2025 07:22:58
29/09/2025 07:22:58
Lebanon 24
Lebanon 24
لاريجاني من بيروت: نسعى لتحقيق مصالح لبنان العليا
Lebanon 24
لاريجاني من بيروت: نسعى لتحقيق مصالح لبنان العليا
29/09/2025 07:22:58
29/09/2025 07:22:58
Lebanon 24
Lebanon 24
الإيرانية
نبيه بري
حزب الله
الإيراني
الجمهوري
السعودية
إسرائيل
المملكة
قد يعجبك أيضاً
عاصفة صخرة الروشة الى إنحسار مؤقت وجلسة قريبة لمجلس الوزراء
Lebanon 24
عاصفة صخرة الروشة الى إنحسار مؤقت وجلسة قريبة لمجلس الوزراء
22:07 | 2025-09-28
28/09/2025 10:07:00
Lebanon 24
Lebanon 24
المعركة على أصوات المغتربين تحتدم واشتباك نيابي مرتقب اليوم بشأن قانون الانتخابات
Lebanon 24
المعركة على أصوات المغتربين تحتدم واشتباك نيابي مرتقب اليوم بشأن قانون الانتخابات
22:08 | 2025-09-28
28/09/2025 10:08:00
Lebanon 24
Lebanon 24
برّاك جدد مطالبة لبنان بنزع سلاح "حزب الله" والاخير يكشف عن لاءاته
Lebanon 24
برّاك جدد مطالبة لبنان بنزع سلاح "حزب الله" والاخير يكشف عن لاءاته
22:10 | 2025-09-28
28/09/2025 10:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الراعي في الجنوب: بقاؤه قويّاً ومحصّناً ضمانة لبقاء لبنان
Lebanon 24
الراعي في الجنوب: بقاؤه قويّاً ومحصّناً ضمانة لبقاء لبنان
22:10 | 2025-09-28
28/09/2025 10:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بري لتجنب المزيد وتحييد الجيش
Lebanon 24
بري لتجنب المزيد وتحييد الجيش
22:49 | 2025-09-28
28/09/2025 10:49:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
فيديو متداول في منطقة مار مخايل... إليكم ما فعله شخصٌ بإحدى الفتيات
Lebanon 24
فيديو متداول في منطقة مار مخايل... إليكم ما فعله شخصٌ بإحدى الفتيات
06:02 | 2025-09-28
28/09/2025 06:02:36
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما سيحصل إذا لم يُحصَر السلاح بيد الشرعية
Lebanon 24
هذا ما سيحصل إذا لم يُحصَر السلاح بيد الشرعية
09:01 | 2025-09-28
28/09/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن البواحير... ماذا أوضح الأب إيلي خنيصر؟
Lebanon 24
بشأن البواحير... ماذا أوضح الأب إيلي خنيصر؟
08:06 | 2025-09-28
28/09/2025 08:06:40
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الدفع للمودعين... إليكم آخر ما كشفه وزير الماليّة
Lebanon 24
عن الدفع للمودعين... إليكم آخر ما كشفه وزير الماليّة
08:49 | 2025-09-28
28/09/2025 08:49:14
Lebanon 24
Lebanon 24
"حدث استثنائي في الشرق الأوسط" تحدث عنه ترامب.. فما القصة؟
Lebanon 24
"حدث استثنائي في الشرق الأوسط" تحدث عنه ترامب.. فما القصة؟
12:56 | 2025-09-28
28/09/2025 12:56:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
22:07 | 2025-09-28
عاصفة صخرة الروشة الى إنحسار مؤقت وجلسة قريبة لمجلس الوزراء
22:08 | 2025-09-28
المعركة على أصوات المغتربين تحتدم واشتباك نيابي مرتقب اليوم بشأن قانون الانتخابات
22:10 | 2025-09-28
برّاك جدد مطالبة لبنان بنزع سلاح "حزب الله" والاخير يكشف عن لاءاته
22:10 | 2025-09-28
الراعي في الجنوب: بقاؤه قويّاً ومحصّناً ضمانة لبقاء لبنان
22:49 | 2025-09-28
بري لتجنب المزيد وتحييد الجيش
22:46 | 2025-09-28
وزير الداخلية: هذه هي مرجعيتي
فيديو
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
29/09/2025 07:22:58
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
29/09/2025 07:22:58
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
29/09/2025 07:22:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24