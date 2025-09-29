إليكم حال الطرقات صباح اليوم!

Advertisement

أفادت " " ، بأن "حركة المرور كثيفة من كازينو باتجاه وصولا الى مفرق ذوق مكايل، وكثيفة من الضبيه حتى نهرالموت".وأشارت الى "أن حركة المرور كثيفة على اوتوستراد باتجاه انفاق وباتجاه الاوزاعي".وتابعت "أن حركة المرور كثيفة من عاليه باتجاه الكحالة وصولا حتى الجمهور".وأضافت "أن حركة المرور كثيفة على اوتوستراد الفياضية باتجاه الحازمية، وكثيفة على اوتوستراد باتجاه جسر الكولا وصولا الى نفق ".