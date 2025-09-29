Advertisement

لبنان

إليكم حال الطرقات صباح اليوم!

Lebanon 24
29-09-2025 | 01:07
أفادت "غرفة التحكم" صباح اليوم، بأن "حركة المرور كثيفة من كازينو لبنان باتجاه جونيه وصولا الى مفرق ذوق مكايل، وكثيفة من الضبيه حتى نهرالموت".
وأشارت الى "أن حركة المرور كثيفة على اوتوستراد الناعمة باتجاه خلدة انفاق المطار وباتجاه الاوزاعي".
وتابعت "أن حركة المرور كثيفة من عاليه باتجاه الكحالة وصولا حتى الجمهور".
وأضافت "أن حركة المرور كثيفة على اوتوستراد الفياضية باتجاه الحازمية، وكثيفة على اوتوستراد المدينة الرياضية باتجاه جسر الكولا وصولا الى نفق سليم سلام".
