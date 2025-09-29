البعريني: عكار ما زالت بخير بمبادرات أهلها وتكاتفهم

Advertisement

افتُتح مطبخ "لقمتنا بمحبتنا" في بلدة فنيدق – في حضور النائب .وأثنى النائب البعريني على المبادرة، وقال: "نحن مع كل يد بيضاء تمتد لمساعدة الناس، وهذه المبادرات تكبر القلب وتؤكد أن عكار، رغم الوجع، ما زالت بخير بأهلها."المحامي البعريني شدّد على أن "الاتحاد سيكون دائمًا شريكًا في أي مشروع يخدم الناس".وأشار عضو بلدية فنيدق باسم البلدية الى أن "هذا المشروع يشبه أهل البلدة في كرمهم وتكافلهم، وقال: "سنكون دائمًا داعمين لكل مبادرة صادقة ومن القلب". (الوكالة الوطنية)