لبنان

البعريني: عكار ما زالت بخير بمبادرات أهلها وتكاتفهم

Lebanon 24
29-09-2025 | 01:40
افتُتح مطبخ "لقمتنا بمحبتنا" في بلدة فنيدق – عكار في حضور النائب وليد البعريني.
وأثنى النائب البعريني على المبادرة، وقال: "نحن مع كل يد بيضاء تمتد لمساعدة الناس، وهذه المبادرات تكبر القلب وتؤكد أن عكار، رغم الوجع، ما زالت بخير بأهلها."
 

المحامي البعريني شدّد على أن "الاتحاد سيكون دائمًا شريكًا في أي مشروع يخدم الناس".
 

وأشار عضو بلدية فنيدق خالد كنعان باسم البلدية الى أن "هذا المشروع يشبه أهل البلدة في كرمهم وتكافلهم، وقال: "سنكون دائمًا داعمين لكل مبادرة صادقة ومن القلب". (الوكالة الوطنية)
 
