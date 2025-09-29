Advertisement

لبنان

متعاقدو وزارة الاعلام إلى التثبيت بعد طول انتظار؟

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
29-09-2025 | 02:45
Doc-P-1422800-638947344431333303.jpg
بعد طول انتظار، أُدرج على جدول أعمال الهيئة العامة لمجلس النواب في جلسته التشريعية اليوم موضوع تثبيت المتعاقدين مع وزارة الاعلام، على أمل أن يصدر هذا القانون، الذي من شأنه أن ينصف فئة من الأشخاص الذين قدّموا الكثير من التضحيات من دون أي مقابل مادي على مدى سنوات، على أن يشمل هذا القانون جميع الذين احيلوا على التقاعد منذ تاريخ تعاقدهم.
ويُسجّل للوزير الحالي بول مرقص جهوده في هذا المجال، وهو الذي تلقى وعدًا من الرئيس نبيه بري بإدراج هذا الموضوع على جدول أعمال أول جلسة تشريعية، من دون إغفال الدور الفعال، الذي قام به المدير العام للوزارة الدكتور حسّان فلحة، الذي أخذ على عاتقه هذه القضية، وجعلها من بين أولويات اهتماماته على مدى عقود.
فهل سيتصاعد الدخان الأبيض من مدخنة ساحة النجمة، وهل يمكن الذهاب بالتفاؤل في هذا الموضوع نحو خواتيمه الإيجابية؟


المصدر: لبنان 24
