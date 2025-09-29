متعاقدو وزارة الاعلام إلى التثبيت بعد طول انتظار؟

Advertisement

بعد طول انتظار، أُدرج على جدول أعمال في جلسته التشريعية اليوم موضوع تثبيت المتعاقدين مع وزارة الاعلام، أن يصدر هذا القانون، الذي من شأنه أن ينصف فئة من الأشخاص الذين قدّموا الكثير من التضحيات من دون أي مقابل مادي على مدى سنوات، على أن يشمل هذا القانون جميع الذين احيلوا على التقاعد منذ تاريخ تعاقدهم.ويُسجّل للوزير الحالي جهوده في هذا المجال، وهو الذي تلقى وعدًا من بإدراج هذا الموضوع على جدول أعمال أول جلسة تشريعية، من دون إغفال الدور الفعال، الذي قام به للوزارة الدكتور حسّان فلحة، الذي أخذ على عاتقه هذه القضية، وجعلها من بين أولويات اهتماماته على مدى عقود.فهل سيتصاعد الدخان الأبيض من مدخنة ، وهل يمكن الذهاب بالتفاؤل في هذا الموضوع نحو خواتيمه الإيجابية؟