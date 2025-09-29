هل تسحب ورقة الدعم من الجيش؟

Advertisement

تبدو واشنطن في مقاربتها للملف اللبناني وكأنها تخطو خطوة إلى الوراء. فالاهتمام الأميركي لم يعد كما كان، بل تراجع إلى مستوى المتابعة المشروطة. فزيارة الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس المرتقبة إلى ، للمشاركة في لجنة مراقبة وقف إطلاق النار، تأتي كترجمة واضحة لهذا المسار المتمثل في حضور تقني أكثر منه سياسي، ويهدف إلى التقييم والمحاسبة، لا إلى فتح آفاق جديدة.انعكس هذا التراجع في الزخم الأميركي بوضوح خلال اجتماعات في نيويورك. فالرئيس السوري أحمد الشرع حطي بلقاء مباشر مع الرئيس الأميركي . وتكمن المفارقة في أن واشنطن تبدو وكأنها تعطي وزناً أكبر لسوريا مقارنة بلبنان الذي لم يعد يتصدر أجندة الاهتمام .الرسائل الأميركية حملها ماركو روبيو في لقائه مع الرئيس اللبناني، حيث تحدث بلغة دبلوماسية عن دعم قيام دولة قوية قادرة على ممارسة سيادتها، لكنه لم يخف الجوهر الصلب، فلا مستقبل لأي دعم من دون حسم مسألة السلاح. وقال الموفد الأميركي توم براك بوضوح أكبر: ليست ضامناً لاتفاق وقف إطلاق النار، وإسرائيل ترى أن أعاد بناء ترسانته العسكرية. وهنا تظهر دلالة أساسية مفادها بحسب مصادر أميركية أن واشنطن لا تعارض من حيث المبدأ دعم الجيش لكنها تشترط أن كل دعم مستقبلي مرهون بقدرة نزع سلاح الحزب، علما ان براك أشار إلى أن الولايات المتحدة لن تسلّح الجيش لا لمواجهة ولا لخوض حرب أهلية مع حزب الله. وتشير المعلومات إلى وجود تباينات داخل الإدارة الأميركية حول تقييم خطة الجيش، مع بروز اتجاه يدفع نحو التراجع عن دعم المؤسسة العسكرية إذا استمرت حالة المراوحة في ملف السلاح، والدعم الخارجي سواء او الغربي او العربي ليس مطلقاً، بل قابل للتراجع والانحسار إذا ظلّ ملف السلاح في دائرة المراوحة.وعليه، فإن الخطوة المقبلة ستكون بانتظار تقرير الجيش في الخامس من تشرين الأول، لتقويم الخطة الحكومية الخاصة بسحب السلاح. لكن التباين داخل الإدارة الأميركية حيال جدوى هذه الخطة يشي بإمكان تحول الدعم إلى ورقة ضغط إضافية، خصوصاً إذا اعتبرت واشنطن أنّ المؤسسة العسكرية عاجزة عن تنفيذ وعودها.في هذه اللحظة يبرز خطر أن يترك في فراغ استراتيجي بالتوازي مع تلويح إسرائيل بالتدخل العسكري. فالموقف كما نقلته هيئة البث يفتح باب المخاطر على مصراعيه بإشارتها إلى أن إسرائيل قد تتدخّل مباشرة. غير أن مصادر حكومية لبنانية تشدد على أن تل أبيب غير معنية بالمبادرات الأميركية الجزئية، بل تبحث عن تفاوض سياسي مباشر مع لبنان، وهو أمر مستحيل.