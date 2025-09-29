Advertisement

لبنان

هو عنصر من "أنصار الله".. جريح في إشكال في المية ومية

Lebanon 24
29-09-2025 | 03:32
Doc-P-1422837-638947388168618571.jpg
Doc-P-1422837-638947388168618571.jpg photos 0
سمع إطلاق نار في مخيم المية ومية شرق مدينة صيدا، تبيّن انه ناجم عن اشكال  أدى الى اصابة ف. م. وهو عنصر في "أنصار الله". (الوكالة الوطنية)
الوكالة الوطنية

أنصار

ف. م.

صيدا

نصار

الوك

