حيدر ترأس اجتماع تطوير التعاون الصحي

اجتمع وزير العمل مع للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور ، نقيب اصحاب الدكتور يارد ورئيس تجمع شركات التأمين الصحي في اسعد .تناول البحث سبل تطوير التعاون بين الضمان الاجتماعي والمستشفيات الخاصة وشركات التأمين بما يخدم مصلحة المضمونين واستمرارية مقدمي على رأسها القطاع الاستشفائي. (الوكالة الوطنية)