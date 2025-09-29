28
حيدر ترأس اجتماع تطوير التعاون الصحي
29-09-2025
03:52
اجتمع وزير العمل
الدكتور محمد
حيدر
مع
المدير العام
للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور
محمد كركي
، نقيب اصحاب
المستشفيات الخاصة
الدكتور
بيار
يارد ورئيس تجمع شركات التأمين الصحي في
لبنان
اسعد
ميرزا
.
تناول البحث سبل تطوير التعاون بين الضمان الاجتماعي والمستشفيات الخاصة وشركات التأمين بما يخدم مصلحة المضمونين واستمرارية مقدمي
الخدمات الصحية
على رأسها القطاع الاستشفائي. (الوكالة الوطنية)
