لبنان

حيدر ترأس اجتماع تطوير التعاون الصحي

Lebanon 24
29-09-2025 | 03:52
اجتمع وزير العمل الدكتور محمد حيدر مع المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، نقيب اصحاب المستشفيات الخاصة الدكتور بيار يارد ورئيس تجمع شركات التأمين الصحي في لبنان اسعد ميرزا.
تناول البحث سبل تطوير التعاون بين الضمان الاجتماعي والمستشفيات الخاصة وشركات التأمين بما يخدم مصلحة المضمونين واستمرارية مقدمي الخدمات الصحية على رأسها القطاع الاستشفائي. (الوكالة الوطنية)
