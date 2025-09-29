28
رياحٌ ناشطة.. اليكم طقس بداية الاسبوع
Lebanon 24
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في
المديرية العامة للطيران المدني
ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة خصوصا فوق الجبال وفي الداخل، والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية. يتكون الضباب بشكل كثيف على المرتفعات، ويتوقع هطول أمطار خفيفة متفرقة أحيانا في المناطق الشمالية ، كما تنشط الرياح ويرتفع معها موج البحر.
وجاء في النشرة الآتي:
-الحال العامة: طقس خريفي مستقر نسبيا يسيطر على
لبنان
والحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم غد الثلاثاء، حيث يتحول الى متقلب مع هطول بعض الأمطار الخفيفة والمتفرقة وانخفاض بدرجات الحرارة التي تصبح دون معدلاتها الموسمية ، ثم يعود الى الاستقرار اعتبارا من مساء الأربعاء، ومن المتوقع أن تعود درجات الحرارة للارتفاع خلال نهاية الأسبوع.
-الطقس المتوقع في لبنان:
الإثنين:
قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة على الساحل وفوق والجبال، بينما تبقى دون تعديل في الداخل، ترتفع نسبة الرطوبة ويتكون الضباب على المرتفعات كما تنشط الرياح شمال البلاد.
الثلاثاء:
غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة خصوصا فوق الجبال وفي الداخل، والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية. يتكون الضباب بشكل كثيف على المرتفعات، ويتوقع هطول أمطار خفيفة متفرقة أحيانا في المناطق الشمالية ، كما تنشط الرياح ويرتفع معها موج البحر.
الأربعاء:
غائم جزئيا مع استمرار الانخفاض بدرجات الحرارة خصوصا فوق الجبال ، حيث تميل الأجواء الى البرودة ليلا مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات واحتمال تساقط الرذاذ بشكل متفرق، على ان يستقر الطقس تدريجيا خلال النهار. (الوكالة الوطنية)
