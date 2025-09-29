في ساحة النجمة.. قانون الانتخاب يشعل الجلسة التشريعية

تُعقد في ساحة النجمة جلسة عامة برئاسة الرئيس نبيه بري، لدراسة 17 مشروع قانون واقتراح قانون، ليس بينها قانون الانتخاب، وتتوزع بين توقيع اتفاقيات ومعاهدات وبنود مالية واقتصادية ابرزها مساعدة الـ12 مليون ل.ل. للمتقاعدين في القطاع العام أسوة بالعسكريين اضافة الى إعفاء المتضررين من الاعتداءات الاسرائيلية من بعض الضرائب والرسوم.

Advertisement

ووافق مجلس النواب خلال الجلسة على طلب الإجازة للحكومة توقيع اتفاقية المقر مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية و صندوق للتنمية و الإبتكار بشأن إستضافة المكتب العربي الريادة الأعمال الزراعية و منح المكتب العربي لريادة الأعمال الزراعية حصانات و مزايا.

وعلى هامش الجلسة عقد لقاء بين الرئيسين نبيه بري ونواف سلام بحسب ما اشارت معلومات صحافية بعد ان قرر سلام حضور الجلسة رغم أنّه كانت لديه خيارات عدّة لعدم الحضور كتسجيل موقف، بحسب المعلومات الصحافية.

في مستهل الجلسة طالب النائب فراس حمدان باستقالة من يعتبر رئيس الحكومة عميلاً، فجاء الرد سريعاً من الرئيس برّي الذي قال: "هذا رئيس حكومة كل لبنان والحكومة ليست حكومة واحد أو إثنين ..الحكومة يشترك فيها الجميع "خافوا الله يا جماعة".

وطالب رئيس النائب جبران باسيل في مستهل جلسة مجلس النواب الحكومة بتطبيق قانون الإنتخابات وعدم رمي المسؤولية على عاتق المجلس النيابي.

وأكد أن القانون الحالي يعطي الحكومة طريقة تطبيق إقتراع المنتشرين للنواب الستة المخصصين لهم، بالإضافة على تقرير صادر من لجنة مؤلفة من الحكومة السابقة يقدم الحلول لإجراء هذه العملية.

وتابع: لذلك فالكلام عن عدم تطبيق عملية الإنتخاب والترشيح للمنتشرين هو ساقط، وعلى الحكومة أن تبدأ بالتسجيل كي تسقط كل التصاريح عن تأجيل الإنتخابات النيابية في ال ٢٠٢٦.

رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل طالب بدوره بمناقشة انتخاب المغتربين في جلسة اليوم وقال: نحن على بُعد أسابيع من إقفال باب التسجيل والناس لا تعرف على أيّ أساس ستنتخب.

مُشادة كلامية بين حسن خليل وعدوان

إلى ذلك، ذكرت قناة mtv انه وقعت مشادة كلامية خلال الجلسة النيابية بين النائب خليل والنائب جورج عدوان وعدد من نواب تكتل "الجمهورية القوية" على خلفية اتهام خليل لهم بأنهم يريدون تطيير الانتخابات.



وقال خليل بعد كلمة عدوان التي أعلن فيها تعليق حضورهم جلسات اللجنة الفرعية لبحث قانون الانتخاب: "واضح انو الإخوان بدّهن يطيروا الانتخابات"، فصفّق له عدوان ونواب "القوات" تهكماً، فقال خليل: "في تقليل أخلاق كل واحد يحترم حالو عيب عليكن"، ليعلو الصراخ في القاعة ويقول له نواب "القوات": "إنت بتحترم حالك".

إلى ذلك، ذكرت قناة mtv انه وقعت مشادة كلامية خلال الجلسة النيابية بين النائب خليل والنائب جورج عدوان وعدد من نواب تكتل "الجمهورية القوية" على خلفية اتهام خليل لهم بأنهم يريدون تطيير الانتخابات.وقال خليل بعد كلمة عدوان التي أعلن فيها تعليق حضورهم جلسات اللجنة الفرعية لبحث قانون الانتخاب: "واضح انو الإخوان بدّهن يطيروا الانتخابات"، فصفّق له عدوان ونواب "القوات" تهكماً، فقال خليل: "في تقليل أخلاق كل واحد يحترم حالو عيب عليكن"، ليعلو الصراخ في القاعة ويقول له نواب "القوات": "إنت بتحترم حالك".

تصريحات قبيل الجلسة

وقبيل الجلسة، قال النائب هادي ابو الحسن ان الحزب التقدمي الاشتراكي منفتح على بحث أي قانون انتخاب جديد خارج القيد الطائفي مع مجلس الشيوخ ولكن بعد الانتخابات النيابية، وقال: "نحن مقبلون ربما على عدوان إسرائيلي جديد إذا لم تلتزم الحكومة بتطبيق بند السلاح والمطلوب وحدة داخلية والعودة إلى قرارات الحكومة".

النائب بيار بو عاصي قال بدوره: "نحن رأس حربة في الكثير من المواضيع السيادية والانتخابية وعلى رأسها اقتراع اللبنانيين في الخارج فهذا من حقّهم."

النائب جورج عدوان قال: "سنُطلق موقفاً اليوم ونطلب من كلّ مَن لا يريد تأجيل الانتخابات التضامن معنا لوقف مخطط تأجيل الإستحقاق وتعطيله".

النائب غسان حاصباني اعتبر من جهته ان تهميش صوت المغتربين غير مقبول والحكومة طلبت من رئيس مجلس النواب تصحيح مادة في القانون ونحن سوف نستمر بأخذ خطوات للوصول إلى تصحيح الخطأ، ومنطق ضعيف من ناحية اعتبارهم أنهم لا يستطيعون القيام بحملات انتخابية.

احتقان خلال الجلسة