Advertisement

لبنان

يبيعان ليرات ذهبية مغشوشة على أنها صحيحة بطريقة احتيالية.. هل وقعتم ضحية أعمالهما؟

Lebanon 24
29-09-2025 | 04:01
A-
A+
Doc-P-1422858-638947406524987659.jpg
Doc-P-1422858-638947406524987659.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت المديريـّة العامّـة لقوى الأمـن الـدّاخلـي ـ شعبـة العلاقـات العامّـة أنه في إطار العمل المُستمرّ الذي تقوم به قطعات قوى الأمن الدّاخلي لملاحقة مرتكبي الجرائم وتوقيفهم، لا سيّما تلك المتعلّقة بالاحتيال، توافرت معطيات لدى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتيّة وحماية الملكيّة الفكريّة في وحدة الشّرطة القضائيّة عن قيام شخصَين بتنفيذ أعمال نصب واحتيال، من خلال عرض ليرات ذهبيّة مزيّفة وبيعها على أنّها صحيحة وبسعر أدنى من سعرها، مستّخدمَين رقم الهاتف “00963985030436” لتنفيذ عمليّاتهما الاحتياليّة. 
Advertisement

وبنتيجة المُتابعة، تبيّن أنّهما يُدعيان
أ. م. (مواليد عام 2005، سوري الجنسية)
ي. ع. (مواليد عام 1994، سوري الجنسية).
 
وبنتيجة التّحريّات والاستقصاءات، وأعمال الرّصد والتّعقّب التي قام بها عناصر المكتب، تم توقيف المشتبه بهما بمؤازرة دوريّة من المجموعة الخاصّة (SWAT) في محلّة مستديرة المكلّس على متن درّاجة آليّة، وضبط بحوزة الأوّل /21/ قطعة معدنيّة على شكل نصف ليرة ذهبيّة مزيّفة، وهاتفَين خلويَّين.

وبالتّحقيق معهما، اعترف (أ. م.) بما نُسِبَ إليه لجهة ترويج ليرات ذهبيّة مزيّفة لصالح المدعو (أ.، سوري الجنسية، مجهول باقي الهويّة) مقيم في تركيا، وأنه أقدم بتاريخ 09-09-2025 على عملية احتيال مماثلة بالمكان ذاته، واستلم مبلغ /40/ ألف دولار أميركي من الضّحية، وقام بتحويله للأخير، فيما أنكر (ي. ع.) علاقته بالموضوع.


وعممت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص صورتَيهما، وطلبت من الذين وقعوا ضحية أعمالهما وتعرفوا إليهما، الحضور إلى مكتب مكافحة الجرائم الماليّة وتبييض الأموال، الكائن في محلّة بوليفار كميل شمعون/ ثكنة العقيد جوزف ضاهر، أو الاتّصال على الرقم: 290881-01، تمهيداً لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازم. 

مواضيع ذات صلة
بطرق احتيالية.. عصابة تنصب وتبيع ذهبا مزوّرا في جونية
lebanon 24
29/09/2025 13:11:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تعميم صورة موقوف... هل وقعتم ضحيّة أعماله؟
lebanon 24
29/09/2025 13:11:53 Lebanon 24 Lebanon 24
"أميرة" ولبنانيّة وشريكها يحتالون على المواطنين بهذه الطريقة... هل وقعتهم ضحيّة أعمالهم؟
lebanon 24
29/09/2025 13:11:53 Lebanon 24 Lebanon 24
توقيف مطلوب في الضاحية الجنوبية... هل وقعتم ضحيّة أعماله؟
lebanon 24
29/09/2025 13:11:53 Lebanon 24 Lebanon 24

شعبة العلاقات

مكتب مكافحة

كميل شمعون

القضاء

تركيا

شمعون

ان لي

العلا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:26 | 2025-09-29
06:00 | 2025-09-29
05:47 | 2025-09-29
05:45 | 2025-09-29
05:44 | 2025-09-29
05:39 | 2025-09-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24