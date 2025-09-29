Advertisement

القصيفي شدد على ضرورة تعزيز قيم الحق والكرامة في مهنة الإعلام

29-09-2025 | 04:03
استقبل نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي في مكتبه في النقابة، مجلس الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة- لبنان>
 وعرض الوفد على القصيفي "تحضيرات الاحتفال باليوبيل الفضي للاتحاد في لبنان، ومجالات التعاون بينه وبين نقابة المحررين"، مشددا على "وجود قواسم مشتركة بينهما ، وفي مقدمها الحرية كقيمة وحق انساني، وكرامة كل فرد بشري وحقوقه البديهية في الحياة الكريمة".

 بدوره رحب القصيفي بمجلس الاتحاد، واشاد باعضائه و"هم زميلات وزملاء مشهود لهم بالكفاءة والاخلاقية"، مرحبا بالتعاون ومعربا عن "استعداد النقابة لتلبية الدعوة إلى اليوبيل الفضي للاتحاد". 

وقال: " المسيح كان الاعلامي الأول، هو الذي وضع الخطوط العريضة لقيم المهنة عندما قال:(تعرفون الحق والحق يحرركم، وايضا عندما دعا إلى وضع : السراج على منارة وليس تحت مكيال ليضيء نوره للناس). فالصحافيون والاعلاميون سواء كانوا مسيحيين أو غير مسيحيين مدعوون إلى الانتصار الدائم للحق والحرية والى أن يكونوا النور الهادي اليهما". 

ختم :"كم نحن في حاجة إلى إسقاط المبادىء المسيحية السامية، وقيم الاديان والرسالات السماوية كافة، على سلوكيات الصحافيين والاعلاميين، ليكونوا فعلا جنود الحرية بها يتحصنون، والحقيقة إليها يلوذون. وهذا يدخل في صلب المهمات الملقاة على عاتق الاتحاد الكاثوليكي العالمي- لبنان".  (الوكالة الوطنية)
