القصيفي شدد على ضرورة تعزيز قيم الحق والكرامة في مهنة الإعلام

Advertisement

استقبل نقيب محرري الصحافة القصيفي في مكتبه في النقابة، مجلس الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة- لبنان>وعرض الوفد على القصيفي "تحضيرات الاحتفال باليوبيل الفضي للاتحاد في ، ومجالات التعاون بينه وبين نقابة المحررين"، مشددا على "وجود قواسم مشتركة بينهما ، وفي مقدمها الحرية كقيمة وحق انساني، وكرامة كل فرد بشري وحقوقه البديهية في الحياة الكريمة".بدوره رحب القصيفي بمجلس الاتحاد، واشاد باعضائه و"هم زميلات وزملاء مشهود لهم بالكفاءة والاخلاقية"، مرحبا بالتعاون ومعربا عن "استعداد النقابة لتلبية الدعوة إلى اليوبيل الفضي للاتحاد".وقال: " كان الاعلامي الأول، هو الذي وضع الخطوط العريضة لقيم المهنة عندما قال:(تعرفون الحق والحق يحرركم، وايضا عندما دعا إلى وضع : السراج على منارة وليس تحت مكيال ليضيء نوره للناس). فالصحافيون والاعلاميون سواء كانوا مسيحيين أو غير مسيحيين مدعوون إلى الانتصار الدائم للحق والحرية والى أن يكونوا النور الهادي اليهما".ختم :"كم نحن في حاجة إلى إسقاط المبادىء السامية، وقيم الاديان والرسالات السماوية كافة، على سلوكيات الصحافيين والاعلاميين، ليكونوا فعلا جنود الحرية بها يتحصنون، والحقيقة إليها يلوذون. وهذا يدخل في صلب المهمات الملقاة على عاتق الاتحاد الكاثوليكي العالمي- لبنان". (الوكالة الوطنية)