Advertisement

لبنان

هذا جديد "محاضر السير"!

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
29-09-2025 | 04:07
A-
A+

Doc-P-1422864-638947409464757150.png
Doc-P-1422864-638947409464757150.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تسودُ تساؤلات من متخصصين في السلامة المرورية حول اقتراح القانون المُدرج على جدول أعمال مجلس النواب والذي ينصّ على منح الحكومة حق تعديل قيمة غرامات السير.
Advertisement
 
 
المقترح هذا يشيرُ إلى إمكانية أن ترفع الحكومة الغرامات بحق المخالفين، لكن خبراء تحدث معهم "لبنان24" يرون أن الأمر هذا لا يُعتبر الحل الأساسي طالما لم تكن هناك إصلاحات أخرى، والأساس قبل أي شيء هو تطبيق قانون السير الحالي، بدلاً من الإستنسابية.
 

ووفق المتحدثين، فإن "الحكومة تسعى لزيادة إيراداتها من محاضر الضبط التي قد تزداد كثيراً، بينما الأمر الضروري هو تطبيق الإصلاحات المدرجة ضمن قانون السير لتقليص الحوادث وتعزيز المحاسبة للمخالفين".
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
محاضرة في مركز علم الإيزوتيريك: "هل هناك حياة خارج كوكب الأرض؟"
lebanon 24
29/09/2025 13:11:11 Lebanon 24 Lebanon 24
محاضرة في بلدة القصيبة تحت شعار "كفى كوارث على طرقات لبنان" تناولت السلامة المرورية
lebanon 24
29/09/2025 13:11:11 Lebanon 24 Lebanon 24
محاضرة عن الذكاء الاصطناعي في "المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع"
lebanon 24
29/09/2025 13:11:11 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص: سيتم تنظيم محاضر ضبط وحجز المولدات ومصادرتها عند الاقتضاء في حال استمرت المخالفات
lebanon 24
29/09/2025 13:11:11 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

لبنان24

كاني

إيرا

ساسي

راما

سابي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:26 | 2025-09-29
06:00 | 2025-09-29
05:47 | 2025-09-29
05:45 | 2025-09-29
05:44 | 2025-09-29
05:39 | 2025-09-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24