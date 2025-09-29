هذا جديد "محاضر السير"!

تسودُ تساؤلات من متخصصين في السلامة المرورية حول اقتراح القانون المُدرج على جدول أعمال مجلس النواب والذي ينصّ على منح الحكومة حق تعديل قيمة غرامات السير.

Advertisement

المقترح هذا يشيرُ إلى إمكانية أن ترفع الحكومة الغرامات بحق المخالفين، لكن خبراء تحدث معهم " " يرون أن الأمر هذا لا يُعتبر الحل الأساسي طالما لم تكن هناك إصلاحات أخرى، والأساس قبل أي شيء هو تطبيق قانون السير الحالي، بدلاً من الإستنسابية.